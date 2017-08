Swimming: Men's 200m freestyle results

From the section

Final

Rank Name Country Time 1 Thomas Fraser-Holmes Aus 1:45.08 2 Cameron McEvoy Aus 1:45.56 3 Calum Jarvis Wal 1:46.53 4 David Mckeon Aus 1:46.74 5 Robbie Renwick Sco 1:46.79 6 James Guy Eng 1:46.84 7 Matthew Stanley NZ 1:48.11 8 Nick Grainger Eng 1:49.69

Heats

Rank Heat (Position) Name Country Time Qualified 1 5 (1) Cameron McEvoy Aus 01:46 Q 2 4 (1) Thomas Fraser-Holmes Aus 01:47 Q 3 3 (1) Calum Jarvis Wal 01:47 Q 4 5 (2) Robbie Renwick Sco 01:47 Q 5 5 (3) Matthew Stanley NZ 01:47 Q 6 4 (2) James Guy Eng 01:47 Q 7 3 (2) David Mckeon Aus 01:48 Q 8 3 (3) Nick Grainger Eng 01:49 8 3 (3) Ryan Cochrane Can 01:49 8 4 (3) Ieuan Lloyd Wal 01:49 11 4 (4) Mitchell Donaldson NZ 01:50 12 4 (5) Jordan Sloan NI 01:50 13 4 (6) Dylan Carter Tto 01:50 14 5 (4) Dylan Dunlop-Barrett NZ 01:50 15 3 (5) Coleman Allen Can 01:50 16 3 (6) Kai Quan Danny Yeo Sin 01:51 17 5 (5) Calvyn Justus SA 01:51 18 5 (6) Lewis Coleman Eng 01:51 19 4 (7) Hwang Lim Ching Mas 01:51 20 5 (7) Choy Kevin Yeap Soon Mas 01:51 21 5 (8) Otto Putland Wal 01:52 22 4 (8) Sajan Prakash Ind 01:54 23 3 (7) Zheng Wen Quah Sin 01:54 24 2 (1) Alex Bregazzi IOM 01:57 25 2 (2) Geoffrey Butler Cay 01:57 26 2 (3) Christopher Courtis Bar 01:57 27 3 (8) Thomas Gallichan Jey 01:58 28 2 (4) Igor Mogne Moz 02:00 29 2 (5) Colin Bensadon Gib 02:01 30 2 (6) Brandon Schuster Sam 02:03 31 2 (7) Adam Viktora Sey 02:05 32 1 (1) Israr Hussain Pkn 02:06 33 1 (2) Ammaar Shabbir Ghadiyali Tan 02:09 34 1 (3) Nisar Ahmed Pkn 02:12 35 2 (8) Nishwan Ibrahim Mdv 02:13 36 1 (4) Tong Li Panuve Tga 02:13 37 1 (5) Dean Hoffman Sey 02:15

