Swimming: Women's 100m backstroke results

Final
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Emily Seebohm
|Aus
|59.37 GR
|2
|Georgia Davies
|Wal
|59.58
|3
|Belinda Hocking
|Aus
|59.93
|4
|Lauren Quigley
|Eng
|1:00.19
|5
|Elizibeth Simmonds
|Eng
|1:00.26
|6
|Sinead Russell
|Can
|1:00.27
|7
|Madi Wilson
|Aus
|1:00.45
|8
|Brooklyn Snodgrass
|Can
|1:00.58
Semi-finals
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Emily Seebohm
|Aus
|59.59
|2
|Georgia Davies
|Wal
|59.63
|3
|Sinead Russell
|Can
|59.91
|4
|Brooklynn Snodgrass
|Can
|1:00.26
|5
|Madi Wilson
|Aus
|1:00.34
|6
|Jess Fullalove
|Eng
|1:01.20
|7
|Jessica Ashley-Cooper
|SA
|1:03.07
|8
|Kimiko Raheem
|Sri
|1:06.33
|Rank
|Name
|Country
|Time
|=1
|Elizabeth Simmonds
|Eng
|59.98
|=1
|Belinda Hocking
|Aus
|59.98
|3
|Lauren Quigley
|Eng
|1:00.37
|4
|Hilary Caldwell
|Can
|1:00.77
|5
|Kathleen Dawson
|Sco
|1:01.17
|6
|Rachel Williams
|Wal
|1:02.48
|7
|Danielle Stirrat
|Wal
|1:04.86
|8
|Danielle Hill
|NI
|1:06.17
Heats
|Rank
|Heat (position)
|Name
|Country
|Time
|1
|4 (1)
|Emily Seebohm
|Aus
|59.51
|Q
|2
|2 (1)
|Belinda Hocking
|Aus
|59.78
|Q
|3
|4 (2)
|Sinead Russell
|Can
|01:00.2
|Q
|4
|3 (1)
|Lauren Quigley
|Eng
|01:00.7
|Q
|5
|4 (3)
|Brooklynn Snodgrass
|Can
|01:00.7
|Q
|6
|2 (2)
|Elizabeth Simmonds
|Eng
|01:00.8
|Q
|7
|3 (2)
|Georgia Davies
|Wal
|01:00.9
|Q
|8
|2 (3)
|Kathleen Dawson
|Sco
|01:00.9
|Q
|9
|3 (3)
|Madi Wilson
|Aus
|01:01.0
|Q
|10
|2 (4)
|Hilary Caldwell
|Can
|01:01.1
|Q
|11
|4 (4)
|Jess Fullalove
|Eng
|01:01.6
|Q
|12
|3 (4)
|Rachel Williams
|Wal
|01:03.0
|Q
|13
|3 (5)
|Jessica Ashley-Cooper
|SA
|01:03.6
|Q
|14
|2 (5)
|Danielle Stirrat
|Wal
|01:04.8
|Q
|15
|3 (6)
|Kimiko Raheem
|Sri
|01:06.4
|Q
|16
|4 (5)
|Danielle Hill
|NI
|01:07.2
|Q
|16
|3 (7)
|Talisa Erwan Lanoe
|Ken
|01:07.2
|18
|4 (6)
|Lauren Hew
|Cay
|01:07.3
|19
|2 (6)
|Bethany Firth
|NI
|01:08.3
|20
|3 (8)
|Lara Butler
|Cay
|01:08.4
|21
|4 (7)
|Courtney Butcher
|Gue
|01:08.5
|22
|2 (7)
|Danielle Nafula Awori
|Ken
|01:08.6
|23
|1 (1)
|Evelina Afoa
|Sam
|01:09.1
|24
|1 (2)
|Anita Zahra Field
|Ken
|01:11.1
|25
|1 (3)
|Kiran Khan
|Pkn
|01:13.9
|26
|2 (8)
|Savannah Tkatchenko
|Png
|01:14.9
|4
|Li Tao
|Sin
|DNS
|1
|Areeba Shaikh
|Pkn
|DSQ
Q= Qualifies for next race
GR= Games record