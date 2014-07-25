Swimming: Women's 100m backstroke results

Final

RankNameCountryTime
1Emily SeebohmAus59.37 GR
2Georgia DaviesWal59.58
3Belinda HockingAus59.93
4Lauren QuigleyEng1:00.19
5Elizibeth SimmondsEng1:00.26
6Sinead RussellCan1:00.27
7Madi WilsonAus1:00.45
8Brooklyn SnodgrassCan1:00.58

Semi-finals

RankNameCountryTime
1Emily SeebohmAus59.59
2Georgia DaviesWal59.63
3Sinead RussellCan59.91
4Brooklynn SnodgrassCan1:00.26
5Madi WilsonAus1:00.34
6Jess FullaloveEng1:01.20
7Jessica Ashley-CooperSA1:03.07
8Kimiko RaheemSri1:06.33
RankNameCountryTime
=1Elizabeth SimmondsEng59.98
=1Belinda HockingAus59.98
3Lauren QuigleyEng1:00.37
4Hilary CaldwellCan1:00.77
5Kathleen DawsonSco1:01.17
6Rachel WilliamsWal1:02.48
7Danielle StirratWal1:04.86
8Danielle HillNI1:06.17

Heats

RankHeat (position)NameCountryTime
14 (1)Emily SeebohmAus59.51Q
22 (1)Belinda HockingAus59.78Q
34 (2)Sinead RussellCan01:00.2Q
43 (1)Lauren QuigleyEng01:00.7Q
54 (3)Brooklynn SnodgrassCan01:00.7Q
62 (2)Elizabeth SimmondsEng01:00.8Q
73 (2)Georgia DaviesWal01:00.9Q
82 (3)Kathleen DawsonSco01:00.9Q
93 (3)Madi WilsonAus01:01.0Q
102 (4)Hilary CaldwellCan01:01.1Q
114 (4)Jess FullaloveEng01:01.6Q
123 (4)Rachel WilliamsWal01:03.0Q
133 (5)Jessica Ashley-CooperSA01:03.6Q
142 (5)Danielle StirratWal01:04.8Q
153 (6)Kimiko RaheemSri01:06.4Q
164 (5)Danielle HillNI01:07.2Q
163 (7)Talisa Erwan LanoeKen01:07.2
184 (6)Lauren HewCay01:07.3
192 (6)Bethany FirthNI01:08.3
203 (8)Lara ButlerCay01:08.4
214 (7)Courtney ButcherGue01:08.5
222 (7)Danielle Nafula AworiKen01:08.6
231 (1)Evelina AfoaSam01:09.1
241 (2)Anita Zahra FieldKen01:11.1
251 (3)Kiran KhanPkn01:13.9
262 (8)Savannah TkatchenkoPng01:14.9
4Li TaoSinDNS
1Areeba ShaikhPknDSQ

Q= Qualifies for next race

GR= Games record

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