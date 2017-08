Judo: Men's -90kg results

From the section

Gold medal match

Name Country Name Country Zack Piontek SA bt Matthew Purssey Sco

Bronze medal matches

Name Country Name Country Gary Hall Eng bt Ryan Dill-Russell NZ Andrew Burns Sco bt Mark Anthony Aus

Semi-finals

Name Country Name Country Zack Piontek SA bt Ryan Dill-Russell NZ Matthew Purssey Sco bt Mark Anthony Aus

Repechage

Name Country Name Country Gary Hall Eng bt Jeewantha Wickramage Sri Andrew Burns Sco bt Stephane Ombiongno Cmr

Quarter-finals

Name Country Name Country Ryan Dill-Russell NZ bt Jeewantha Wickramage Sri Zack Piontek SA bt Andrew Burns Sco Mark Anthony Aus bt Gary Hall Eng Matthew Purssey Sco bt Stephane Ombiongno Cmr

Round of 16

Name Country Name Country Jeewantha Wickramage Sri bt Geophrey Edward Mtawa Tan Zack Piontek SA bt Louis Plevin Ana Andrew Burns Sco bt Dieudonne Dolassem Cmr Mark Anthony Aus bt Marcon Bezzina Mlt Gary Hall Eng bt Levy Kiplagat Sang Ken Stephane Ombiongno Cmr bt Victor Ahiavor Cmr

