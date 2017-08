Judo: Men's -100kg results

From the section

Gold medal match

Name Country Name Country Euan Burton Sco bt Shah Hussain Shah Pkn

Bronze medal matches

Name Country Name Country Jason Koster NZ bt Duke Didier Aus Tim Slyfield NZ bt Sahil Pathania Ind

Semi-finals

Name Country Name Country Euan Burton Sco bt Jason Koster NZ Shah Hussain Shah Pkn bt Tim Slyfield NZ

Repechage

Name Country Name Country Sahil Pathania Ind bt Rusian Rancev Wal Duke Didier Aus bt Dominic Dugasse Sey

Quarter-finals

Name Country Name Country Jason Koster NZ bt Sahil Pathania Ind Euan Burton Sco bt Dominic Dugasse Sey Tim Slyfield NZ bt Rusian Rancev Wal Duke Didier Aus bt Shah Hussain Shah Pkn

Round of 16

Name Country Name Country Sahil Pathania Ind bt Raymond Normeshie Gha Euan Burton Sco bt Evans Ouko Kengara Ken Dominic Dugasse Sey bt Mark Montgomery NI Rusian Rancev Wal bt Massoud Amour Kombo Tan Shah Hussain Shah Pkn bt Christopher George Tri

Click here for detailed results from the official Glasgow 2014 website