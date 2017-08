Judo: Women's -78kg results

From the section

Gold medal match

Name Country Name Country Natalie Powell Wal bt Gemma Gibbons Eng

Bronze medal matches

Name Country Name Country Ana Laura Portuondo Can bt Brigitte Rose Sey Hortense Mballa Atangana Cmr bt Jina Devi Chongtham Ind

Semi-finals

Name Country Name Country Natalie Powell Wal bt Ana Laura Portuondo Can Gemma Gibbons Eng bt Hortense Mballa Atangana Cmr

Repechage

Name Country Result Name Country Brigitte Rose Sey bt Alice Chebet Muragu Ken

Quarter-finals

Name Country Result Name Country Gemma Gibbons Eng bt Brigitte Rose Sey Ana Laura Portuondo Can bt Jina Devi Chongtham Ind Hortense Mballa Atangana Cmr bt Alice Chebet Muragu Ken

Click here for detailed results from the official Glasgow 2014 website