Judo: Men's +100kg results

From the section

Gold medal match

Name Country Name Country Christopher Sherrington Sco bt Ruan Snyman Sam

Bronze medal matches

Name Country Name Country Mark Shaw Wal bt Sam Rosser NZ Jake Andrewartha Aus bt Parikshit Kumar Ind

Semi-finals

Name Country Name Country Ruan Snyman Sam bt Jake Andrewartha Aus Christopher Sherrington Sco bt Sam Rosser NZ

Repechage

Name Country Name Country Mark Shaw Wal bt Martin Rygielski Can Parikshit Kumar Ind bt Gavin McNeill Ana

Quarter-finals

Name Country Name Country Jake Andrewartha Aus bt Mark Shaw Wal Ruan Snyman Sam bt Martin Rygielski Can Sam Rosser NZ bt Parikshit Kumar Ind Christopher Sherrington Sco bt Gavin McNeill Ana

Round of 16

Name Country Name Country Parikshit Kumar Ind bt Muhammad Ruzaini Abdul Razak Mas Mark Shaw Wal bt Derek Sua Sam

Click here for detailed results from the official Glasgow 2014 website