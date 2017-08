Shooting: Men's 10m Air Pistol results

From the section

Final

Rank Name Country Score 1 Daniel Repacholi Aus 199.5 2 Prakash Nanjappa Ind 198.2 3 Michael Gault Eng 176.5 4 Eddy Chew Mas 154 5 Stewart Nangle Eng 135.9 6 Muhammad Shehzad Akhtar Pkn 115.4 7 Johnathan Wong Mas 94.3 8 Uzair Ahmed Pkn 69

Qualifying

Rank Name Country Score 1 Prakash Nanjappa Ind 580 2 Stewart Nangle Eng 578 3 Daniel Repacholi Aus 574 4 Muhammad Shehzad Akhtar Pkn 572 5 Michael Gault Eng 569 6 Eddy Chew Mas 569 7 Johnathan Wong Mas 569 8 Uzair Ahmed Pkn 569 9 Om Prakash Ind 568 10 Suranga Fernando Sri 567 11 Bin Gai Sin 567 12 Roger Daniel Tri 565 13 David Owen Sco 563 14 Blake Blackburn Aus 562 15 Alan Ritchie Sco 562 16 Swee Hon Lim Sin 562 17 Allan Harding Can 560 18 Ricky Zhao NZ 559 19 Rhodney Allen Tri 557 20 Jonathan Parton Gib 555 21 Bernard Chase Brb 552 22 Edirisinghe Mudiyanselag Senanayake Sri 550 23 Louis Baglietto Gib 546 24 Shaminderpal Singh Madhar Ken 544 25 Shitul Shah Ken 539 26 Ronald Livingstone Sargeant Brb 532 27 Nevin Middleton Flk 523 28 Douglas Creek Flk 518 29 Murray Middleton Flk 498 30 Kevin Coulter Nfk 482 DNS Elaochi Adoyi Ngr DNS Samuel Effiong Ngr

Click here for more detailed results from the official Glasgow 2014 website.