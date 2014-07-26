Swimming: Women's 50m butterfly results

Final
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Francesca Halsall
|Eng
|25:20 GR
|2
|Adrianna Vanderpool Wallace
|Bah
|25:53
|3
|Brittany Elmslie
|Aus
|25:91
|4
|Amy Smith
|Eng
|26:24
|5
|Li Tao
|Sin
|26:26
|6
|Katerine Savard
|Can
|26:27
|7
|Alicia Coutts
|Aus
|26:52
|8
|Sandrine Mainville
|Can
|26:64
Semi-Finals
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Brittany Elmslie
|Aus
|25.91
|Q
|2
|Li Tao
|Sin
|26.33
|Q
|2
|Sandrine Mainville
|Can
|26.48
|Q
|4
|Alicia Coutts
|Aus
|26.49
|Q
|5
|Laura Quilter
|NZ
|27.00
|6
|Alys Thomas
|Wal
|27.03
|7
|Michelle Williams
|Can
|27.04
|8
|Truid Maree
|SA
|27.64
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Francesca Halsall
|Eng
|25.36
|Q
|2
|Adrianna Vanderpool Wallace
|Bah
|25.90
|Q
|2
|Katerine Savard
|Can
|26.31
|Q
|4
|Amy Smith
|Eng
|26.43
|Q
|5
|Maddie Groves
|Aus
|26.62
|6
|Rachel Kelly
|Eng
|26.68
|7
|Marne Erasmus
|SA
|27.45
|8
|Sian Harkin
|Sco
|27.52
Heats
|Name
|Heat (Position)
|Name
|Country
|Time
|1
|6 (1)
|Francesca Halsall
|Eng
|25.64
|Q
|2
|5 (1)
|Brittany Elmslie
|Aus
|26.18
|Q
|3
|4 (1)
|Katerine Savard
|Can
|26.33
|Q
|4
|6 (2)
|Alicia Coutts
|Aus
|26.43
|Q
|5
|5 (2)
|Amy Smith
|Eng
|26.44
|Q
|5
|6 (=3)
|Li Tao
|Sin
|26.44
|Q
|5
|6 (=3)
|Arianna Vanderpool Wallace
|Bah
|26.44
|Q
|8
|4 (2)
|Sandrine Mainville
|Can
|26.46
|Q
|9
|5 (3)
|Maddie Groves
|Aus
|26.74
|Q
|10
|4 (3)
|Laura Quilter
|NZ
|26.92
|Q
|10
|6 (5)
|Rachael Kelly
|Eng
|26.92
|Q
|12
|4 (4)
|Michelle Williams
|Can
|27.02
|Q
|13
|5 (4)
|Sian Harkin
|Sco
|27.03
|Q
|14
|5 (5)
|Alys Thomas
|Wal
|27.14
|Q
|15
|6 (6)
|Marne Erasmus
|SA
|27.4
|Q
|16
|5 (6)
|Trudi Maree
|SA
|27.62
|Q
|17
|4 (5)
|Charlotte Atkinson
|Iom
|27.63
|18
|4 (6)
|Wen Quah Ting
|Sin
|27.87
|19
|5 (7)
|Nur Marina Chan Si Mi Alif Abdullah
|Sin
|28.06
|20
|6 (7)
|Gemma Kane
|NI
|28.22
|21
|6 (8)
|Yap Siew Hui
|Mas
|28.30
|22
|4 (7)
|Bethany Firth
|NI
|28.51
|23
|3 (1)
|Patrick Trudiann
|Jam
|28.78
|24
|3 (2)
|Sylvia Tanya Atieno Brunlehner
|Ken
|28.79
|25
|3 (3)
|Felicity Passon
|Sey
|28.95
|26
|5 (8)
|Jannah Sonnenschein
|Moz
|29.13
|27
|3 (4)
|Niamh Robinson
|Iom
|29.3
|28
|3 (5)
|Emily Chan Chee
|Mri
|29.34
|29
|4 (8)
|Caroline Puamau
|Fij
|29.46
|30
|2 (1)
|Joyce Tafatatha
|Maw
|29.59
|31
|3 (6)
|Ophelia Swayne
|Gha
|29.66
|32
|2 (2)
|Izzy Joachim
|Vig
|30.10
|33
|2 (3)
|Oreoluwa Cherebin
|Grn
|30.20
|34
|2 (4)
|Kimiko Raheem
|Sri
|30.44
|35
|2 (5)
|Tegan Mccarthy
|Png
|30.55
|36
|2 (6)
|Kiran Khan
|Pkn
|30.56
|37
|3 (7)
|Cheyenne Rova
|Fij
|30.67
|38
|1 (1)
|Amarah Phillip
|Bvi
|30.94
|39
|1 (2)
|Evelina Afoa
|Sam
|31.23
|40
|1 (3)
|Ger Jamie
|Ken
|31.31
|41
|1 (4)
|Tieri Erasito
|Fij
|31.4
|42
|1 (5)
|Savannah Tkatchenko
|Png
|31.79
|43
|2 (7)
|Anita Zahra Field
|Ken
|31.84
|44
|3 (8)
|Irene Prescott
|Tga
|31.98
|45
|1 (6)
|Nadeera Jayasekera
|Sri
|32.05
|46
|2 (8)
|Areeba Shaikh
|Pkn
|32.12
|47
|1 (7)
|Aminath Shajan
|Mdv
|35.00
Q = Qualified for Next Race
GR=Games Record