Swimming: Women's 50m butterfly results

Final

RankNameCountryTime
1Francesca Halsall Eng25:20 GR
2Adrianna Vanderpool Wallace Bah25:53
3Brittany Elmslie Aus25:91
4Amy Smith Eng26:24
5Li Tao Sin26:26
6Katerine Savard Can26:27
7Alicia Coutts Aus26:52
8Sandrine Mainville Can26:64

Semi-Finals

RankNameCountryTime
1Brittany ElmslieAus25.91Q
2Li TaoSin26.33Q
2Sandrine MainvilleCan26.48Q
4Alicia CouttsAus26.49Q
5Laura QuilterNZ27.00
6Alys ThomasWal27.03
7Michelle WilliamsCan27.04
8Truid MareeSA27.64
RankNameCountryTime
1Francesca HalsallEng25.36Q
2Adrianna Vanderpool WallaceBah25.90Q
2Katerine SavardCan26.31Q
4Amy SmithEng26.43Q
5Maddie GrovesAus26.62
6Rachel KellyEng26.68
7Marne ErasmusSA27.45
8Sian HarkinSco27.52

Heats

NameHeat (Position)NameCountryTime
16 (1)Francesca Halsall Eng25.64Q
25 (1)Brittany Elmslie Aus26.18Q
34 (1)Katerine Savard Can26.33Q
46 (2)Alicia Coutts Aus26.43Q
55 (2)Amy Smith Eng26.44Q
56 (=3)Li Tao Sin26.44Q
56 (=3)Arianna Vanderpool Wallace Bah26.44Q
84 (2)Sandrine Mainville Can26.46Q
95 (3)Maddie GrovesAus26.74Q
104 (3)Laura Quilter NZ26.92Q
106 (5)Rachael Kelly Eng26.92Q
124 (4)Michelle Williams Can27.02Q
135 (4)Sian Harkin Sco27.03Q
145 (5)Alys Thomas Wal27.14Q
156 (6)Marne Erasmus SA27.4Q
165 (6)Trudi Maree SA27.62Q
174 (5)Charlotte AtkinsonIom27.63
184 (6)Wen Quah Ting Sin27.87
195 (7)Nur Marina Chan Si Mi Alif Abdullah Sin28.06
206 (7)Gemma Kane NI28.22
216 (8)Yap Siew Hui Mas28.30
224 (7)Bethany Firth NI28.51
233 (1)Patrick TrudiannJam28.78
243 (2)Sylvia Tanya Atieno Brunlehner Ken28.79
253 (3)Felicity Passon Sey28.95
265 (8)Jannah Sonnenschein Moz29.13
273 (4)Niamh Robinson Iom29.3
283 (5)Emily Chan Chee Mri29.34
294 (8)Caroline Puamau Fij29.46
302 (1)Joyce Tafatatha Maw29.59
313 (6)Ophelia Swayne Gha29.66
322 (2)Izzy Joachim Vig30.10
332 (3)Oreoluwa CherebinGrn30.20
342 (4)Kimiko Raheem Sri30.44
352 (5)Tegan Mccarthy Png30.55
362 (6)Kiran Khan Pkn30.56
373 (7)Cheyenne Rova Fij30.67
381 (1)Amarah Phillip Bvi30.94
391 (2)Evelina Afoa Sam31.23
401 (3)Ger Jamie Ken31.31
411 (4)Tieri Erasito Fij31.4
421 (5)Savannah Tkatchenko Png31.79
432 (7)Anita Zahra Field Ken31.84
443 (8)Irene Prescott Tga31.98
451 (6)Nadeera Jayasekera Sri32.05
462 (8)Areeba Shaikh Pkn32.12
471 (7)Aminath Shajan Mdv35.00

Q = Qualified for Next Race

GR=Games Record

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