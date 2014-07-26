Shooting: Women's 25m pistol results

Gold medal Match
|Rank
|Name
|Country
|Final Score
|1
|Rahi Sarnobat
|Ind
|8
|2
|Anisa Sayyed
|Ind
|2
Bronze medal Match
|Rank
|Name
|Country
|Final Score
|1
|Lalita Yauhleuskaya
|Aus
|10
|2
|Alia Sazana Azahari
|Mas
|8
Semi-finals
|Rank
|Name
|Country
|Final Score
|1
|Rahi Sarnobat
|Ind
|16 Q
|2
|Anisa Sayyed
|Ind
|14 Q
|3
|Alia Sazana Azahari
|Mas
|13 Q
|4
|Lalita Yauhleuskaya
|Aus
|13 Q
|5
|Shun Xie Teo
|Sin
|13
|6
|Hayley Chapman
|Aus
|12
|7
|Bibiana Ng Pei Chin
|Mas
|11
|8
|Geraldine Buckley
|Eng
|8
Q = Qualified
Qualifying
|Rank
|Name
|Country
|Score 1
|Score 2
|Score 3
|Score 1
|Score 2
|Score 3
|Score
|1
|Shun Xie Teo
|Sin
|95
|99
|99
|95
|98
|96
|582
|2
|Lalita Yauhleuskaya
|Aus
|95
|97
|92
|97
|99
|98
|578
|3
|Alia Sazana Azahari
|Mas
|94
|91
|97
|98
|100
|97
|577
|4
|Rahi Sarnobat
|Ind
|93
|97
|92
|97
|98
|98
|575
|5
|Bibiana Ng Pei Chin
|Mas
|92
|97
|94
|95
|95
|96
|569
|6
|Geraldine Buckley
|Eng
|92
|96
|94
|93
|97
|97
|569
|7
|Anisa Sayyed
|Ind
|96
|93
|97
|95
|91
|96
|568
|8
|Hayley Chapman
|Aus
|91
|95
|95
|96
|96
|94
|567
|9
|Aminath Adheela
|Mdv
|92
|90
|94
|93
|97
|97
|563
|10
|Victoria Mullin
|Eng
|96
|91
|96
|94
|91
|94
|562
|11
|Ruwini Abeymanna
|Sri
|93
|93
|94
|93
|94
|93
|560
|12
|Tazeem Akhtar Abbasi
|Pkn
|93
|91
|91
|95
|93
|95
|558
|13
|Dorothy Ludwig
|Can
|96
|93
|91
|94
|90
|91
|555
|14
|Ling Chiao Nicole Tan
|Sin
|93
|94
|96
|97
|78
|96
|554
|15
|Nicola Holmes
|Jey
|96
|94
|94
|88
|89
|90
|551
|16
|Coral Kennerley
|Wal
|91
|91
|96
|88
|86
|94
|546
|17
|Lynda Kiejko
|Can
|91
|92
|90
|93
|86
|93
|545
|18
|Tara Laine
|Ggy
|90
|91
|86
|89
|93
|89
|538
|19
|Nikki Trebert
|Ggy
|90
|91
|90
|89
|89
|87
|536
|20
|Amali Kulathunge
|Sri
|86
|94
|85
|82
|95
|92
|534
|21
|Riusha Mohamed
|Mdv
|88
|84
|90
|82
|90
|91
|525
|22
|Shawnee Bourner
|Wal
|89
|61
|95
|90
|88
|96
|519
|23
|Caroline Brownlie
|Sco
|82
|90
|90
|73
|87
|91
|513
|24
|Jacqui Grundy
|Nfk
|87
|86
|86
|88
|82
|81
|510
|25
|Denise Reeves
|Nfk
|85
|86
|86
|79
|80
|77
|493
|DNS
|Nora Ekpenyong
|Ngr
|DNS
|Ada Ikevude
|Ngr
DNS = Did not start
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