Shooting: Women's 10m air rifle results

Final

Rank Name Country Score 1 Apurvi Chandela Ind 206.7 2 Ayonika Paul Ind 204.9 3 Nur Suryani Mohamed Taibi Mas 184.4 4 Jasmine Ser Sin 163.2 5 Martina Veloso Sin 143.4 6 Sharmin Ratna Ban 122.0 7 Jen McIntosh Sco 100.7 8 Jenny Corish Wal 79.4

Qualifying

Rank Name Country Series 1 Series 2 Series 3 Series 4 Score 1 Apurvi Chandela Ind 105.1 103.5 101.8 105.2 415.6 GR 2 Martina Veloso Sin 105 102.3 103.9 103.7 414.9 3 Sharmin Ratna Ban 101.2 103.5 105.1 104 413.8 4 Ayonika Paul Ind 102.1 103.4 104.1 103.6 413.2 5 Jasmine Ser Sin 104.4 103.5 101.7 103.5 413.1 6 Jen McIntosh Sco 101.8 104.3 103.6 102.4 412.1 7 Nur Suryani Mohamed Taibi Mas 101.7 104.9 101.6 103.5 411.7 8 Jenny Corish Wal 102.7 100.8 103.1 104.8 411.4 9 Monica Fyfe Can 101.9 103.9 101.9 103.7 411.4 10 Syeda Sultana Ban 101.8 102.7 102.9 103.4 410.8 11 Marilena Constantinou Cyp 103 102.8 102.1 102.8 410.7 12 Jennifer Hens Aus 102.7 99.5 104 103.4 409.6 13 Nur Ayuni Farhana Abdul Halim Mas 101.4 101.3 102.4 103.2 408.3 14 Emma Adams Aus 101.8 102.2 101 101.9 406.9 15 Sheree Cox Eng 101.5 102.4 102.9 100 406.8 16 Larissa Sykes Eng 102.1 102.9 102 99.6 406.6 17 Sian Corish Wal 100.5 101.9 102.2 101.8 406.4 18 Praneetta Vasudevan Sri 98.6 102.5 101.7 101.5 404.3 19 Seonaid McIntosh Sco 101.1 99.9 101.1 102 404.1 20 Jenna Mackenzie NZ 101 100.2 101.3 101.3 403.8 21 Aerial Arthur Can 102 100.7 100.6 99.8 403.1 22 Madushani Gamage Sri 98.9 103.5 98.9 99.9 401.2 23 Rachel Glover Iom 99.7 100.9 96.8 100.6 398 24 Stephanie Piri Gib 100.3 97.2 97.5 99.4 394.4 25 Gemma Kermode Iom 95.3 100.6 99.2 98.4 393.5 26 Fanoula Theofanous Cyp 97.5 98.8 95.4 95.5 387.2 DNS Adaeze Eziuzor Ngr DNS Caroline Utho Ngr

GR = Games record

DNS = Did not start

