Swimming: Women's 200m backstroke results
Final
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Belinda Hocking
|Aus
|02:07:24 GR
|2
|Emily Seebohm
|Aus
|02:08:51
|3
|Hilary Caldwell
|Can
|02:08:55
|4
|Elizabeth Simmonds
|Eng
|02:09:29
|5
|Lauren Quigley
|Eng
|02:09:51
|6
|Madi Wilson
|Aus
|02:10:35
|7
|Genevieve Cantin
|Can
|02:10:91
|8
|Sinead Russell
|Can
|02:12:61
Heats
|Rank
|Heat (Position)
|Name
|Country
|Time
|1
|1 (1)
|Hilary Caldwell
|Can
|02:09.47
|Q
|2
|1 (2)
|Elizabeth Simmonds
|Eng
|02:10.81
|Q
|3
|2 (1)
|Belinda Hocking
|Aus
|02:11.07
|Q
|4
|2 (2)
|Emily Seebohm
|Aus
|02:11.47
|Q
|5
|2 (3)
|Madi Wilson
|Aus
|02:11.53
|Q
|6
|2 (4)
|Genevieve Cantin
|Can
|02:11.59
|Q
|7
|1 (3)
|Sinead Russell
|Can
|02:12.78
|Q
|8
|1 (4)
|Lauren Quigley
|Eng
|02:13.45
|Q
|9
|2 (5)
|Jess Fullalove
|Eng
|02:15.95
|10
|1 (5)
|Rachel Williams
|Wal
|02:16.53
|11
|2 (6)
|Danielle Stirrat
|Wal
|02:21.20
|12
|1 (6)
|Kimiko Raheem
|Sri
|02:24.63
|13
|2 (7)
|Talisa Erwan Lanoe
|Ken
|02:26.12
|14
|1 (7)
|Danielle Hill
|NI
|02:26.52
|15
|2 (8)
|Lauren Hew
|Cay
|02:27.16
|16
|1 (8)
|Areeba Shaikh
|Pkn
|02:46.30
Q = Qualified for final