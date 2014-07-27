Swimming: Women's 200m backstroke results

Final

RankNameCountryTime
1Belinda HockingAus02:07:24 GR
2Emily Seebohm Aus02:08:51
3Hilary Caldwell Can02:08:55
4Elizabeth Simmonds Eng02:09:29
5Lauren Quigley Eng02:09:51
6Madi Wilson Aus02:10:35
7Genevieve Cantin Can02:10:91
8Sinead Russell Can02:12:61

Heats

RankHeat (Position)NameCountryTime
11 (1)Hilary CaldwellCan02:09.47Q
21 (2)Elizabeth SimmondsEng02:10.81Q
32 (1)Belinda HockingAus02:11.07Q
42 (2)Emily SeebohmAus02:11.47Q
52 (3)Madi WilsonAus02:11.53Q
62 (4)Genevieve CantinCan02:11.59Q
71 (3)Sinead RussellCan02:12.78Q
81 (4)Lauren QuigleyEng02:13.45Q
92 (5)Jess FullaloveEng02:15.95
101 (5)Rachel WilliamsWal02:16.53
112 (6)Danielle StirratWal02:21.20
121 (6)Kimiko RaheemSri02:24.63
132 (7)Talisa Erwan LanoeKen02:26.12
141 (7)Danielle HillNI02:26.52
152 (8)Lauren HewCay02:27.16
161 (8)Areeba ShaikhPkn02:46.30

Q = Qualified for final

Top Stories