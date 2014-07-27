Athletics: Men's 100m results

Final
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Kemar Bailey-Cole
|Jam
|10.00
|2
|Adam Gemili
|Eng
|10.10
|3
|Nickel Ashmeade
|Jam
|10.12
|4
|Antoine Adams
|Skn
|10.16
|5
|Mark Jelks
|Ngr
|10.17
|6
|Jason Livermore
|Jam
|10.18
|7
|Warren Fraser
|Bah
|10.20
|8
|Raymond Gittens
|Brb
|10.25
Semi-final 1
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Warren Fraser
|Bah
|10.21
|Q
|2
|Nickel Ashmead
|Jam
|10.21
|Q
|3
|Keston Bledman
|Tri
|10.24
|4
|Harry Aikines-Aryeetey
|Eng
|10.25
|5
|Jason Rodgers
|Skn
|10.30
|6
|Kemar Hyman
|Cay
|10.31
|7
|Simon Magakwe
|SA
|10.33
|8
|Egwero Ogho-oghene
|Ngr
|10.40
Semi-final 2
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Adam Gemili
|Eng
|10.07
|Q
|2
|Jason Livermore
|Jam
|10.11
|Q
|3
|Mark Jelks
|Ngr
|10.13
|q
|4
|Ramon Gittens
|Bar
|10.15
|q
|5
|Aaron Brown
|Can
|10.17
|6
|Adam Harris
|Guy
|10.23
|7
|Shavez Hart
|Bah
|10.29
|8
|Brijesh Lawrence
|Skn
|10.49
Semi-final 3
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Kemar Bailey-Cole
|Jam
|10.00
|Q
|2
|Antoine Adams
|Skn
|10.18
|Q
|3
|Richard Thompson
|Tri
|10.19
|4
|Akani Simbine
|SA
|10.21
|5
|Daniel Bailey
|Ant
|10.22
|6
|Richard Kilty
|Eng
|10.27
|7
|Mozavous Edwards
|Ngr
|10.30
|Dontae Richards-Kwok
|Can
|10.42
Heat 1
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Kemar Bailey-Cole
|Jam
|10.16
|Q
|2
|Ramon Gittens
|Brb
|10.34
|Q
|3
|Jared Neal Connaughton
|Can
|10.47
|4
|Walter Moenga
|Ken
|10.84
|5
|Josh Hamilton
|Svg
|10.85
|6
|Masbah Ahmmed
|Ban
|11.13 PB
|7
|Francis Manioru
|Sol
|11.87
|Idrissa Adam
|Cmr
|DNS
Heat 2
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Jason Livermore
|Jam
|10.26
|Q
|2
|Jason Rogers
|Skn
|10.39
|Q
|3
|Timothy Abeyie
|Gha
|10.5
|4
|Ratu Banuve Lalabalavu Tabakaucoro
|Fij
|10.51
|5
|Calvin Kang
|Sin
|10.77
|6
|Solomon Bockarie
|Sle
|10.83
|7
|Ruwan Gunasinghe
|Png
|11.03
|8
|Kimorie Shearman
|Svg
|11.04
Heat 3
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Mark Jelks
|Ngr
|10.28
|Q
|2
|Warren Fraser
|Bah
|10.31
|Q
|3
|Richard Thompson
|Tri
|10.33
|q
|4
|Muhammad Elfi Bin Mustapa
|Sin
|10.94
|5
|Kieron Rogers
|Aia
|11.11
|6
|Neddy Marie
|Sey
|11.14
|7
|Alphonse Binam Nlend
|Cmr
|11.34
|Leon Reid
|NI
|DQ
|Tahir Walsh
|Ant
|DQ
Heat 4
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Kemar Hyman
|Cay
|10.20
|Q
|2
|Antoine Adams
|Skn
|10.31
|Q
|3
|Harry Aikines-Aryeetey
|Eng
|10.33
|q
|4
|Bruno Matsenjwa
|Swz
|10.56
|5
|Jason Smyth
|NI
|10.66
|6
|Kupun Wisil
|Png
|10.86
|7
|Courtney Williams
|Svg
|10.95
|8
|Joshua Jeremiah
|Nru
|11.46
Heat 5
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Nickel Ashmeade
|Jam
|10.4
|Q
|2
|Adam Harris
|Guy
|10.45
|Q
|3
|Adrian Griffith
|Bah
|10.46
|4
|Ncincilili Titi
|SA
|10.48 =PB
|5
|Solomon Afful
|Gha
|10.66
|6
|Gary Yeo
|Sin
|10.82
|7
|Tony Chirchir
|Ken
|10.85
|8
|Alford Dyett
|Msr
|11.13 PB
|9
|Shanoi Richardson
|Aia
|11.56 SB
Heat 6
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Adam Gemili
|Eng
|10.15
|Q
|2
|Mozavous Edwards
|Ngr
|10.4
|Q
|3
|Jonathan Permal
|Mri
|10.46 PB
|4
|Titus Mukhala
|Zam
|10.53
|5
|Jeremy Bascom
|Guy
|10.58
|6
|Siueni Filimone
|Tga
|10.72 PB
|7
|Eddie Hereme
|Sam
|10.92
|Darrel Brown
|Tri
|DNS
Heat 7
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Daniel Bailey
|Ant
|10.30
|Q
|=2
|Richard Kilty
|Eng
|10.34
|Q
|=2
|Simon Magakwe
|SA
|10.34
|Q
|4
|Corneil Lionel
|Lca
|10.72
|5
|Gibrilla Bangura
|Sle
|10.79
|6
|Ryan Lester
|Msr
|10.99
|7
|Michael Wilson
|Grn
|11.00
|8
|Mlandvo Shongwe
|Swz
|11.06
|9
|Jerai Torres
|Gib
|11.54 SB
Heat 8
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Akani Simbine
|SA
|10.32
|Q
|2
|Ogho-Oghene Egwero
|Ngr
|10.38
|Q
|3
|Aaron Brown
|Can
|10.39
|q
|4
|Harold E Houston
|Ber
|10.72
|5
|Hassan Saaid
|Mdv
|10.79
|6
|Chavaughn Walsh
|Ant
|10.88
|7
|Adel Sesay
|Sle
|11.02
|8
|Mark Anderson
|Biz
|11.23
Heat 9
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Keston Bledman
|Tri
|10.16
|Q
|2
|Shavez Hart
|Bah
|10.32
|Q
|3
|Dontae Richards-Kwok
|Can
|10.36 SB
|q
|4
|Brijesh Lawrence
|Skn
|10.43
|q
|5
|Julius Morris
|Msr
|10.55 SB
|6
|Paul Williams
|Grn
|10.7
|7
|Wafula Barasa Stephen
|Ken
|10.81
|8
|Leeroy Henriette
|Sey
|11.12
|9
|Nooa Takooa
|Kir
|11.56
Q = Qualified for semi-finals
q = Qualified as fastest loser for semi-finals
PB = Personal best
DNS = Did not start
DQ = Disqualified