Athletics: Women's 100m results

From the section

Final

Rank Name Country Time 1 Blessing Okagbare Ngr 10.85 GR 2 Veronica Campbell-Brown Jam 11.03 3 Kerron Stewart Jam 11.07 4 Asha Philip Eng 11.18 PB 5 Schillonie Calvert Jam 11.21 6 Bianca Williams Eng 11.31 7 Khamica Bingham Can 11.37 8 Gloria Asumnu Ngr 11.41

Semi-final 1

Rank Name Country Time 1 Schillonie Calvert Jam 11.08 Q 2 Asha Philip Eng 11.21 Q 3 Crystal Carly-Kristen Emmanuel Can 11.43 4 Toea Wisil Png 11.44 5 Melissa Breen Aus 11.45 6 Narayana Sharadha Ind 11.71 7 Meritzer Williams Skn 11.79 Michelle-Lee Ahye TTO DNS

Semi-final 2

Rank Name Country Time 1 Veronica Campbell-Brown Jam 11.02 Q 2 Gloria Asumnu Ngr 11.25 Q 3 Khamica Bingham Can 11.32 q / PB 4 Sheniqua Ferguson Bah 11.52 5 Flings Owusu-Agyapong Gha 11.55 6 Anna Ramona Papaioannou Cyp 11.61 7 Sophie Papps Eng 11.61 8 Kamaria Durant TTO 11.70

Semi-final 3

Rank Name Country Time 1 Blessing Okagbare Ngr 10.93 Q 2 Kerron Stewart Jam 11.20 Q 3 Bianca Williams Eng 11.34 q 4 Shai-Anne Davis Can 11.52 5 Amy Foster Nir 11.54 6 Kai Selvon Tto 11.59 7 Marecia Pemberton Skn 11.72 8 Jade Bailey Bar 11.74

Heat 1

Rank Name Country Time 1 Veronica Campbell-Brown Jam 11.29 Q 2 Gloria Asumnu Ngr 11.43 Q 3 Jade Bailey Bar 11.64 Q 4 Meritzer Williams Skn 11.75 5 Kaina Martinez Biz 12.12 6 Diane Borg Mlt 12.12 7 Milcent Ndoro Ken 12.18 PB

Heat 2

Rank Name Country Time 1 Melissa Breen Aus 11.54 Q 2 Amy Foster Nir 11.62 Q 3 Toea Wisil Png 11.64 Q 4 Kai Selvon Tto 11.66 q 5 Cache Armbrister Bah 11.83 6 Michaela Kargbo Sle 12.33 7 Younis Bese Fij 12.42 8 Patricia Taea Cok 12.68

Heat 3

Rank Name Country Time 1 Schillonie Calvert Jam 11.29 Q 2 Sheniqua Ferguson Bah 11.60 Q 3 Crystal Carly-Kristen Emmanuel Can 11.64 Q 4 Flings Owusu-Agyapong Gha 11.68 q 5 Narayana Sharadha Ind 11.81 q 6 Joanilla Janvier Mri 12.43 7 Sabina Mukoswa Ken 12.53 8 Irene Bell Bonong Cmr 12.67

Heat 4

Rank Name Country Time 1 Khamica Bingham Can 11.44 Q 2 Michelle-Lee Ahye Tto 11.52 Q 3 Sophie Papps Eng 11.53 Q 4 Marecia Pemberton Skn 11.77 q 5 Karene King Ivb 11.93 6 Justinah Sule Ngr 12.00 7 Joanne Loutoy Sey 12.16 Lovelite Detenamo Nru DQ

Heat 5

Rank Name Country Time 1 Blessing Okagbare Ngr 11.20 Q 2 Asha Philip Eng 11.47 Q 3 Anna Ramona Papaioannou Cyp 11.67 Q 4 Rachel Johncock Wal 11.83 5 Hafsatu Kamara Sle 12.14 6 Eugenia Tan Sin 12.59 7 Adrine Monagi Png 12.83 8 Shirin Akter Ban 12.87

Heat 6

Rank Name Country Time 1 Kerron Stewart Jam 11.35 Q 2 Bianca Williams Eng 11.37 Q 3 Shai-Anne Davis Can 11.72 Q 4 Kamaria Durant Tto 11.8 5 Hannah Brier Wal 11.97 6 Yvonne Nalishuwa Zam 12.19 7 Habibah Najihahbi Binte Ahmad Sin 12.78 8 Helen Philemon Png 13.12

Q = Qualified by place

q = Qualified by time

DQ = Disqualified

PB = Best performance of the athlete ever

GR = Commonwealth games record