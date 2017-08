Bowls: Women's triples results

From the section

Gold Medal

Team Name End Final 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Australia Lynsey Clarke/ Karen Murphy/ Kelsey Cottrell 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 England Sophie Tolchard/ Ellen Falkner/ Sian Gordon 5 6 11 11 12 13 16 17 18 20 20 20 21 22 22 22

Bronze Medal

Team Name End Final 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 South Africa Esme Steyn/ Santjie Steyn/ Susan Nel 5 5 7 7 7 8 9 9 9 10 10 10 11 12 17 20 23 23 Wales Lisa Forey/ Kelly Packwood/ Kathy Pearce 0 3 3 4 5 5 5 6 7 7 10 14 14 14 14 14 14 14

Semi-finals

Team Name End Final 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Australia Lynsey Clarke/ Karen Murphy/ Kelsey Cottrell 0 2 2 2 2 3 4 8 8 11 12 13 14 14 15 16 17 17 South Africa Esme Steyn/ Santjie Steyn/ Susan Nel 2 2 3 4 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8

Team Name End Final 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wales Lisa Forey/ Kelly Packwood/ Kathy Pearce 0 0 3 3 3 5 5 6 8 9 11 11 11 12 12 12 12 13 13 England Sophie Tolchard/ Ellen Falkner/ Sian Gordon 2 5 5 6 8 8 11 11 11 11 11 14 15 15 16 17 18 18 18

Quarter-finals

Team Name End Final 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 New Zealand Selina Goddard/Amy McIlroy/ Mandy Boyd 1 2 2 2 4 4 4 6 7 7 8 11 12 12 12 12 12 13 13 13 Wales Lisa Forey/ Kelly Packwood/ Kathy Pearce 0 0 1 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 8 9 12 13 13 14 14

Team Name End Final 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 South Africa Esme Steyn/ Santjie Steyn/ Susan Nel 1 1 3 3 7 7 7 9 10 12 14 16 17 19 20 21 21 X 21 Scotland Claire Johnstone/ Lauren Baillie/ Margaret Letham 0 1 1 5 5 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 12 X 12

Team Name End Final 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 England Sophie Tolchard/ Ellen Falkner/ Sian Gordon 2 6 9 10 14 14 15 16 16 16 17 17 19 22 22 24 X X 24 Malaysia Emma Firyana Saroji/ Nur Fidrah Noh/ Azllina Arshad 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 4 4 4 6 6 X X 6

Team Name End Final 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Australia Lynsey Clarke/ Karen Murphy/ Kelsey Cottrell 1 3 9 11 11 11 13 15 19 19 19 20 23 24 24 25 X X 25 Fiji Radhika Prasad/ Doreen O'Connor/ Litia Tikoisuva 0 0 0 0 1 4 4 4 4 5 7 7 7 7 8 8 X X 8

Selected Results- Group Stage

Section A Malaysia 28-7 Jersey Jersey 16-15 Niue Australia 16-15 Jersey Jersey 14-18 India

Section C Scotland 22-8 Papua New Guinea England 18-12 Northern Ireland England 14-20 Papua New Guinea Scotland 19-11 Northern Ierland Northern Ireland 26-15 Papua New Guinea Scotland 9-21 England

Section D Wales 14-12 Norfolk Island Wales 13-14 South Africa

Section A

Rank Played Won Drawn Lost Shots for Shots Against Shot Difference Points 1 Australia 4 3 1 0 73 48 25 10 2 Malaysia 4 3 0 1 80 49 31 9 3 India 4 2 1 1 75 44 31 7 4 Jersey 4 1 0 3 52 77 -25 3 5 Niue 4 0 0 4 34 96 -62 0

Section B

Rank Played Won Drawn Lost Shots for Shots Against Shot Difference Points 1 New Zealand 4 4 0 0 87 40 47 12 2 Fiji 4 2 0 2 57 65 -8 6 3 Canada 4 1 1 2 64 69 -5 4 4 Zambia 4 1 1 2 50 73 -23 4 5 Cook Island 4 1 0 3 54 65 -11 3

Section C

Rank Played Won Drawn Lost Shots for Shots Against Shot Difference Points 1 England 3 2 0 1 53 41 12 6 2 Scotland 3 2 0 1 50 40 10 6 3 Northern Ireland 3 1 0 2 49 52 -3 3 4 Papua New Guinea 3 1 0 2 43 62 -19 3

Section D

Rank Played Won Drawn Lost Shots for Shots Against Shot Difference Points 1 South Africa 2 2 0 0 29 25 4 6 2 Wales 2 1 0 1 27 26 1 3 3 Norfolk Island 2 0 0 2 24 29 -5 0

