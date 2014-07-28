Athletics: Men's 100m T37 results
Final
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Fanie van der Merwe
|SA
|11.65
|2
|Charl du Toit
|SA
|11.89
|3
|Rhys Jones
|Wal
|12.04
|4
|Anrea Ave Dalle
|SA
|12.39
|5
|Jason Maclean
|Sco
|12.93
|6
|Sean Roberts
|Aus
|13.10
|7
|Daniel Hooker
|Eng
|13.15
|8
|Elias Larry
|Png
|13.42
Qualifying
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Fanie Van Der Merwe
|SA
|11.75
|Q
|2
|Charl Du Toit
|SA
|12.02
|Q
|3
|Rhys Jones
|Wal
|12.10
|Q
|4
|Anrea Ave Dalle
|SA
|12.61
|Q
|5
|Jason Maclean
|Sco
|12.96
|Q
|6
|Sean Roberts
|Aus
|12.99
|Q
|7
|Daniel Hooker
|Eng
|13.09
|q
|8
|Elias Larry
|Png
|13.34
|q
|9
|Jonathan Sum
|Ken
|13.39
|10
|Lewis Clow
|Sco
|13.41
|11
|Andy Labrosse
|Sey
|18.76
|12
|Jean-Paul Juliette
|Sey
|24.03