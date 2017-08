Athletics: Men's 400m results

From the section

Final

Rank Name Country Time 1 Kirani James Grn 44.24 GR 2 Wayde van Niekerk SA 44.68 3 Lalonde Gordon Tri 44.78 4 Martyn Rooney Eng 45.15 5 Latoy Williams Brb 45.63 6 Jarrin Williams Tri 45.82 7 Renny Quow Tri DNF 8 Chris Brown Brb DNS

Semi-finals

Rank Name Country Time 1 Lalonde Gordon Tri 45.37 Q 2 Latoy Williams Bah 45.44 Q 3 Isaac Makwala Bot 45.57 4 Winston George Guy 46.38 5 Nigel Levine Eng 46.57 6 Mike Robertson Can 47.30 7 Saviour Kombe Zam 47.70 8 Steven Solomon Aus DNF

Rank Name Country Time 1 Kirani James Grn 45.14 Q 2 Wayde van Niekerk SA 45.41 Q 3 Renny Quow Tri 45.47 q 4 Michael Bingham Eng 45.71 5 Akheem Gauntlett Jam 46.16 6 Daundre Barnaby Can 46.28 7 Stephan James Guy 46.35 8 Emmanuel Tugumisirize Uga 46.57

Rank Name Country Time 1 Martyn Rooney Eng 45.22 Q 2 Jarrin Solomon Tri 45.49 Q 3 Chris Brown Bah 45.55 q 4 Rusheen McDonald Jam 5.95 5 Bralon Taplin Grn 46.68 6 Philip Osei Can 47.16 7 Pako Seribe Bot 47.43 8 Mitchel Davis Dma 47.49

Q= Qualified for final

q= Qualified for final as fastest loser

DNF = Did not finish

DNS= Did not start

GR= Games record

Heats

Rank Name Country Time 1 Isaac Makwala Bot 45.33 Q 2 Kirani James Grn 45.52 Q 3 Martyn Rooney Eng 45.57 Q 4 Jarrin Solomon TTO 45.69 Q 5 Michael Bingham Eng 45.8 Q 6 Laonde Gordon TTO 45.84 Q 7 Renny Quow TTO 45.86 Q 8 Bralon Taplin Grn 45.9 Q 9 Latoy Williams Bah 46.07 Q 10 Rusheen McDonald Jam 46.14 Q 11 Daundre Barnaby Can 46.16 Q 12 Winston George Guy 46.25 Q 13 Steven Solomon Aus 46.26 Q 14 Chris Brown Bah 46.3 Q 15 Akheem Gauntlett Jam 46.31 Q 16 Nigel Levine Eng 46.35 q 17 Stephan James Guy 46.39 Q 18 Saviour Kome Zam 46.41 Q 19 Pako Seribe Bot 46.64 Q 20 Emmanuel Tugumisirize Uga 46.73 Q 21 Mike Robertson Can 46.87 q 22 Wayde van Niekerk SA 46.87 Q 23 Mitchel Davis Dma 46.94 q 24 Erison Hurtault Dma 47.02 25 Daniel Gyasi Gha 47.07 26 Philip Osei Can 47.11 Q 27 Lestrod Roland Skn 47.17 28 Talberc Poleon Lca 47.32 29 Payton Hazzard Grn 47.33 30 Salihu Isah Nrg 47.51 31 Mark Muttai Ken 47.6 32 Nelson Stone Png 47.6 33 Kwadwo Acheampong Gha 47.72 34 Golden Gunde Maw 47.85 35 Rosen Daniel Lca 47.97 36 Theo Piniau Png 48.5 37 Kaminiel Matlaun Png 48.65 38 Angelo Garland Tcs 48.86 39 Siologa Sepa Viliamu Sam 49.24 40 Heamatangi Tuivai Tga 49.54 41 Tom Druce Ggy 49.62 42 Hussain Inaas Mdv 50.02 43 Imani James Rusanganya Tan 50.87 44 Brandon Valentine-Parris Svg 50.9 45 Akeame Mussington Aia 51.5 46 John O'Brien Gha DNF 47 Robert Simmons Ngr DNF 48 Noah Akwu Ngr DQ 49 Solomon Odongo Buoga Ken DQ 50 Hugh Graham Jnr Jam DQ 51 Boniface Mucheru Ken DNS 52 Alli Ngaimoko Uga DNS

Q= Qualified for semi-finals (first three in each heat)

q= Qualified for semi-finals (next three fastest)

DNF= Did not finish

DQ= Disqualified

DNS= Did not start