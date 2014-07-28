Swimming: Women's 50m backstroke results

Final

RankNameCountryTime
1Georgia DaviesWal27.56 GR
2Lauren QuigleyEng27.69
3Brooklynn SnodgrassCan27.97
4Emily SeebohmAus27.98
5Kathleen DawsonSco28.47
6Elizabeth SimmondsEng28.54
7Belinda HockingAus28.58
8Madi WilsonAus28.86

GR = Games Record

Semi Finals

Semi Final 2

RankNameCountryTime
1Georgia DaviesWal27.61 GRQ
2Lauren QuigleyEng27.72Q
3Madi WilsonAus28.40Q
4Elizabeth SimmondsEng28.63Q
5Li TaoSin29.13Q
6Jess FullaloveEng29.42
7Caroline PuamauFij30.46
8Niamh RobinsonIOM31.30

Semi Final 1

RankNameCountryTime
1Emily SeebohmAus27.89Q
2Brooklynn SnodgrassCan28.25Q
3Kathleen DawsonSco28.55Q
4Belinda HockingAus28.87Q
5Hilary CaldwellCan29.37Q
6Lauren HewCay30.87
7Danielle HillNI31.08
8Kimiko RaheemSri31.11

GR = Games Record

Heats

RankHeatNameCountryTime
15 (1)Georgia DaviesWal27.9QGR
23 (1)Emily SeebohmAus28.03Q
34 (1)Lauren QuigleyEng28.39Q
43 (2)Kathleen DawsonSco28.56Q
55 (2)Madi WilsonAus28.6Q
64 (2)Brooklynn SnodgrassCan28.8Q
73 (3)Elizabeth SimmondsEng29Q
84 (3)Belinda HockingAus29.01Q
95 (3)Li TaoSin29.11Q
104 (4)Hilary CaldwellCan29.31Q
115 (4)Jess FullaloveEng29.43Q
125 (5)Lauren HewCay30.55Q
135 (6)Caroline PuamauFij30.73Q
143 (4)Danielle HillNI30.77Q
153 (5)Niamh RobinsonIOM31.03Q
164 (5)Kimiko RaheemSri31.14Q
172 (1)Courtney ButcherGuy31.37
183 (6)Joyce TafatathaMaw31.9
192 (2)Talisa Erwan LanoeKen31.92
205 (7)Cheyenne RovaFij32.26
213 (7)Evelina AfoaSam32.28
224 (6)Nadeera JayaskekeraSri32.31
235 (8)Danielle Nafula AworiKen32.40
242 (3)Emily Chan CheeMri32.63
252 (4)Felicity PassonSey32.74
264 (7)Bethany FirthNI32.79
271 (1)Anita Zahra FieldKen32.86
282 (5)Savannah TkatchenkoPng33.01
294 (8)Jade HowardZam33.1
302 (6)Kiran KhanPkn33.11
311 (2)Izzy JoachimSvg33.52
321 (3)Bisma KhanPkn33.65
332 (7)Tegan McCarthyPng33.74
342 (8)Onika GeorgeGuy34.64
353 (8)Irene PrescottTga34.65

GR =Games record

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