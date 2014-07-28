Swimming: Women's 50m backstroke results
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- From the section Commonwealth Games
Final
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Georgia Davies
|Wal
|27.56 GR
|2
|Lauren Quigley
|Eng
|27.69
|3
|Brooklynn Snodgrass
|Can
|27.97
|4
|Emily Seebohm
|Aus
|27.98
|5
|Kathleen Dawson
|Sco
|28.47
|6
|Elizabeth Simmonds
|Eng
|28.54
|7
|Belinda Hocking
|Aus
|28.58
|8
|Madi Wilson
|Aus
|28.86
GR = Games Record
Semi Finals
Semi Final 2
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Georgia Davies
|Wal
|27.61 GR
|Q
|2
|Lauren Quigley
|Eng
|27.72
|Q
|3
|Madi Wilson
|Aus
|28.40
|Q
|4
|Elizabeth Simmonds
|Eng
|28.63
|Q
|5
|Li Tao
|Sin
|29.13
|Q
|6
|Jess Fullalove
|Eng
|29.42
|7
|Caroline Puamau
|Fij
|30.46
|8
|Niamh Robinson
|IOM
|31.30
Semi Final 1
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Emily Seebohm
|Aus
|27.89
|Q
|2
|Brooklynn Snodgrass
|Can
|28.25
|Q
|3
|Kathleen Dawson
|Sco
|28.55
|Q
|4
|Belinda Hocking
|Aus
|28.87
|Q
|5
|Hilary Caldwell
|Can
|29.37
|Q
|6
|Lauren Hew
|Cay
|30.87
|7
|Danielle Hill
|NI
|31.08
|8
|Kimiko Raheem
|Sri
|31.11
GR = Games Record
Heats
|Rank
|Heat
|Name
|Country
|Time
|1
|5 (1)
|Georgia Davies
|Wal
|27.9
|Q
|GR
|2
|3 (1)
|Emily Seebohm
|Aus
|28.03
|Q
|3
|4 (1)
|Lauren Quigley
|Eng
|28.39
|Q
|4
|3 (2)
|Kathleen Dawson
|Sco
|28.56
|Q
|5
|5 (2)
|Madi Wilson
|Aus
|28.6
|Q
|6
|4 (2)
|Brooklynn Snodgrass
|Can
|28.8
|Q
|7
|3 (3)
|Elizabeth Simmonds
|Eng
|29
|Q
|8
|4 (3)
|Belinda Hocking
|Aus
|29.01
|Q
|9
|5 (3)
|Li Tao
|Sin
|29.11
|Q
|10
|4 (4)
|Hilary Caldwell
|Can
|29.31
|Q
|11
|5 (4)
|Jess Fullalove
|Eng
|29.43
|Q
|12
|5 (5)
|Lauren Hew
|Cay
|30.55
|Q
|13
|5 (6)
|Caroline Puamau
|Fij
|30.73
|Q
|14
|3 (4)
|Danielle Hill
|NI
|30.77
|Q
|15
|3 (5)
|Niamh Robinson
|IOM
|31.03
|Q
|16
|4 (5)
|Kimiko Raheem
|Sri
|31.14
|Q
|17
|2 (1)
|Courtney Butcher
|Guy
|31.37
|18
|3 (6)
|Joyce Tafatatha
|Maw
|31.9
|19
|2 (2)
|Talisa Erwan Lanoe
|Ken
|31.92
|20
|5 (7)
|Cheyenne Rova
|Fij
|32.26
|21
|3 (7)
|Evelina Afoa
|Sam
|32.28
|22
|4 (6)
|Nadeera Jayaskekera
|Sri
|32.31
|23
|5 (8)
|Danielle Nafula Awori
|Ken
|32.40
|24
|2 (3)
|Emily Chan Chee
|Mri
|32.63
|25
|2 (4)
|Felicity Passon
|Sey
|32.74
|26
|4 (7)
|Bethany Firth
|NI
|32.79
|27
|1 (1)
|Anita Zahra Field
|Ken
|32.86
|28
|2 (5)
|Savannah Tkatchenko
|Png
|33.01
|29
|4 (8)
|Jade Howard
|Zam
|33.1
|30
|2 (6)
|Kiran Khan
|Pkn
|33.11
|31
|1 (2)
|Izzy Joachim
|Svg
|33.52
|32
|1 (3)
|Bisma Khan
|Pkn
|33.65
|33
|2 (7)
|Tegan McCarthy
|Png
|33.74
|34
|2 (8)
|Onika George
|Guy
|34.64
|35
|3 (8)
|Irene Prescott
|Tga
|34.65
GR =Games record