Swimming: Women's 200m butterfly results

Final

RankNameCountryTime
1Audrey LacroixCan2:07.61
2Aimee WillmottEng2:08.07
3Maddie GrovesAus2:08.44
4Alys ThomasWal2:08.62
5Jemma LoweWal2:08.69
6Hannah MileySco2:09.32
7Ellen GandyAus2:09.51
8Katerine SavardCan2:12.81

Heats

RankHeatNameCountryTime
13 (1)Maddie GrovesAus02:08.510Q
21 (1)Jemma LoweWal02:09.280Q
33 (2)Audrey LacroixCan02:09.580Q
42 (1)Aimee WillmottEng02:09.600Q
52 (2)Ellen GandyAus02:09.960Q
61 (2)Alys ThomasWal02:11.030Q
73 (3)Hannah MileySco02:11.060Q
81 (3)Katerine SavardCan02:11.310Q
92 (3)Alanna BowlesAus02:12.310
102 (4)Elena SheridanEng02:12.390
113 (4)Samantha LeeNZ02:13.630
123 (5)Tilly GrayEng02:14.680
131 (4)Rene WarnesSA02:14.850
141 (5)Sycerika McMahonNI02:15.530
152 (5)Emily OverholtCan02:15.830
161 (6)Charlotte AtkinsonIOM02:16.640
173 (6)Gemma KaneNI02:18.390
181 (7)Trudiann PatrickJam02:21.280
192 (6)Lynette LimSin02:21.450
203 (7)Lara ButlerCay02:22.530
212 (7)Yap Siew HuiMas02:22.550
222 (8)Jannah SonnenscheinMoz02:24.330
231 (8)Tieri Erasito ErasitoFij02:28.080
Ting Wen QuahSinDSQ

DSQ=disqualified

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