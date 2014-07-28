Swimming: Women's 200m butterfly results
Final
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Audrey Lacroix
|Can
|2:07.61
|2
|Aimee Willmott
|Eng
|2:08.07
|3
|Maddie Groves
|Aus
|2:08.44
|4
|Alys Thomas
|Wal
|2:08.62
|5
|Jemma Lowe
|Wal
|2:08.69
|6
|Hannah Miley
|Sco
|2:09.32
|7
|Ellen Gandy
|Aus
|2:09.51
|8
|Katerine Savard
|Can
|2:12.81
Heats
|Rank
|Heat
|Name
|Country
|Time
|1
|3 (1)
|Maddie Groves
|Aus
|02:08.510
|Q
|2
|1 (1)
|Jemma Lowe
|Wal
|02:09.280
|Q
|3
|3 (2)
|Audrey Lacroix
|Can
|02:09.580
|Q
|4
|2 (1)
|Aimee Willmott
|Eng
|02:09.600
|Q
|5
|2 (2)
|Ellen Gandy
|Aus
|02:09.960
|Q
|6
|1 (2)
|Alys Thomas
|Wal
|02:11.030
|Q
|7
|3 (3)
|Hannah Miley
|Sco
|02:11.060
|Q
|8
|1 (3)
|Katerine Savard
|Can
|02:11.310
|Q
|9
|2 (3)
|Alanna Bowles
|Aus
|02:12.310
|10
|2 (4)
|Elena Sheridan
|Eng
|02:12.390
|11
|3 (4)
|Samantha Lee
|NZ
|02:13.630
|12
|3 (5)
|Tilly Gray
|Eng
|02:14.680
|13
|1 (4)
|Rene Warnes
|SA
|02:14.850
|14
|1 (5)
|Sycerika McMahon
|NI
|02:15.530
|15
|2 (5)
|Emily Overholt
|Can
|02:15.830
|16
|1 (6)
|Charlotte Atkinson
|IOM
|02:16.640
|17
|3 (6)
|Gemma Kane
|NI
|02:18.390
|18
|1 (7)
|Trudiann Patrick
|Jam
|02:21.280
|19
|2 (6)
|Lynette Lim
|Sin
|02:21.450
|20
|3 (7)
|Lara Butler
|Cay
|02:22.530
|21
|2 (7)
|Yap Siew Hui
|Mas
|02:22.550
|22
|2 (8)
|Jannah Sonnenschein
|Moz
|02:24.330
|23
|1 (8)
|Tieri Erasito Erasito
|Fij
|02:28.080
|Ting Wen Quah
|Sin
|DSQ
DSQ=disqualified