Badminton: Women's Singles

Gold medal match

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Michelle Li Canada 2 21 21 Kirsty Gilmour Scotland 0 14 7

Bronze medal match

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 P V Sindhu India 2 23 21 Jing Yi Tee Malaysia 0 21 9

Semi-finals

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Jing Yi Tee Malaysia 0 13 19 Kirsty Gilmour Scotland 2 21 21

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 P V Sindhu India 0 20 20 Michelle Li Canada 2 22 22

Quarter-finals

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Michelle Chan New Zealand 0 9 10 Kirsty Gilmour Scotland 2 21 21

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Michelle Li Canada 2 21 21 Sarah Walker England 0 18 18

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 P.V Sindhu India 2 21 21 Anna Rankin New Zealand 0 10 9

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 P.C Thulasi India 1 21 19 19 Jing Yi Tee Malaysia 2 18 21 21

Selected Results

Round of 16

Name Country Result Name Country Yeldy Louison Mauritius 0-2 Kirsty Gilmour Scotland Sarah Walker England 2-1 Elizabeth Cann Jersey Carissa Turner Wales 0-2 Michelle Chan New Zealand P.V Sindhu Ind 2-0 Thilini Hendahewa Sri Robbin Middleton/ Ross Smith Aus 2-0 Martin Campbell/ Patrick MacHugh Sco

Round of 32

Name Country Result Name Country Sinead Chambers Northern Ireland 0-2 P C Thulasi India Sarah Walker England 2-0 Shari Watson Barbados Carissa Turner Wales 2-0 Elena Johnson Guernsey Ruth Williams Jamaica 0-2 Elizabeth Cann Jersey Verdet Kessler Australia 0-2 Kirsty Gilmour Scotland

Round of 64

Name Country Result Name Country Solen Pasturel Jersey 2-0 Lavina Sabastian Martins Kenya Elizabeth Cann Jersey 2-0 Alannah Stephenson Northern Ireland Sinead Chambers Northern Ireland 2-0 Joanne Snell Norfolk Island Christen Elizabeth Marritt Isle of Man 2-0 Nicola Chan Lam Mauritius Elena Johnson Guernsey 2-1 Kimberley Helen Clague Isle of Man Gayle Lloyd Guernsey 2-0 Evelyn Botwe Ghana Carissa Turner Wales 2-0 Sheila Wanjiru Muthoni Kenya

