Athletics: Women's Para-Sport 1500m - T54

From the section

Final

Rank Name Country Time 1 Angela Ballard Aus 03:59.20 2 Diane Roy Can 03:59.55 3 Jade Jones Eng 04:00.19 4 Christie Dawes Aus 04:03.43 5 Samantha Kinghorn Sco 04:03.95 6 Shelly Woods Eng 04:06.26 7 Meggan Dawson-Farrell Sco 04:07.86 8 Anita Fordjour Gha 04:11.29 PB 9 Lauren Rowles Eng 04:11.34 10 Ajara Mohammed Gha 04:30.99

Qualification

Rank Heat (Position) Name Country Time 1 1 (1) Diane Roy Can 3:52.830 Q 2 1 (2) Christie Dawes Aus 3:53.070 Q 3 1 (3) Jade Jones Eng 3:53.370 Q 4 1 (4) Meggan Dawson-Farrell Sco 3:58.780 Q 5 2 (1) Shelly Woods Eng 4:00.820 Q 6 2 (2) Angela Ballard Aus 4:01.690 Q 7 2 (3) Samantha Kinghorn Sco 4:03.410 Q 8 2 (4) Ajara Mohammed Gha 4:05.040 Q 9 2 (5) Lauren Rowles Eng 4:08.990 Q 10 1 (5) Anita Fordjour Gha 4:21.240 Q 11 1 (6) Bernice Frimpong Gha 4:21.580 12 2 (6) Adhiambo Eunice Otieno Ken 4:53.650 13 2 (7) Akoth Rahel Alar Ken 4:53.930 14 1 (7) Caroline Wanjira Ken 5:01.890

Q = Qualified for final

PB = Best performance of the athlete