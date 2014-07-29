Squash: Mixed Doubles
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- From the section Commonwealth Games
Gold medal match
|Country
|Name
|Result
|Game 1
|Game 2
|Game 3
|England
|Peter Barker / Alison Waters
|0
|8
|10
|Australia
|David Palmer / Rachael Grinham
|2
|11
|11
Bronze medal match
|Country
|Name
|Result
|Game 1
|Game 2
|Game 3
|Australia
|Cameron Pilley / Kasey Brown
|2
|8
|11
|11
|New Zealand
|Martin Knight / Joelle King
|1
|11
|9
|8
Semi-finals
|Country
|Name
|Result
|Game 1
|Game 2
|Game 3
|Australia
|Cameron Pilley / Kasey Brown
|0
|7
|4
|Australia
|David Palmer / Rachael Grinham
|2
|11
|11
|Country
|Name
|Result
|Game 1
|Game 2
|Game 3
|England
|Peter Barker / Alison Waters
|2
|11
|11
|New Zealand
|Martin Knight / Joelle King
|0
|3
|6
Quarter-finals
|Country
|Name
|Result
|Game 1
|Game 2
|Game 3
|Australia
|Cameron Pilley / Kasey Brown
|2
|11
|11
|New Zealand
|Paul Coll / Amanda Landers-Murphy
|0
|1
|8
|Country
|Name
|Result
|Game 1
|Game 2
|Game 3
|India
|Hatinder Pal Sandhu / Joshana Chinappa
|1
|11
|8
|6
|New Zealand
|Martin Knight / Joelle King
|2
|7
|11
|11
|Country
|Name
|Result
|Game 1
|Game 2
|Game 3
|Australia
|David Palmer / Rachael Grinham
|2
|11
|11
|India
|Saurav Ghosal / Dipika Pallikal
|0
|6
|9
|Country
|Name
|Result
|Game 1
|Game 2
|Game 3
|England
|Daryl Selby / Sarah Kippax
|0
|5
|7
|England
|Peter Barker / Alison Waters
|2
|11
|11
Round of 16
|Team
|Names
|Names
|Team
|Canada
|Shawn Delierre / Sam Cornett
|2-0 (11-7, 11-8)
|Daryl Selby / Sarah Kippax
|England
|Australia
|Cameron Pilley / Kasey Brown
|2-0 (11-2, 11-10)
|Kevin Moran/ Alex Clark
|Scotland
|Scotland
|Alan Clyne / Frania Gillen-Bichert
|1-2 (9-11, 11-9, 5-11)
|Paul Coll / Amanda Lander-Murphy
|New Zealand
|India
|Saurav Ghosal / Dipika Pallikal
|2-0 (11-8, 11-4)
|David Evans / Deon Saffery
|Wales
|Australia
|David Palmer/ Rachael Grinham
|2-0 (11-5, 11-4)
|Peter Creed / Tesni Evans
|Wales
|Northern Ireland
|Michael Craig / Madeline Perry
|1-2 (5-11, 11-10, 8-11)
|Peter Barker/ Alison Waters
|England
|Australia
|Cameron Pilley / Kasey Brown
|2-0 (11-2, 11-10)
|Alex Clark / Kevin Moran
|Scotland
|Northern Ireland
|Michael Craig / Madeline Perry
|2-1 (10-11, 11-8, 11-2)
|Cameron Stafford / Marlene West
|Cayman Island
Selected results
|Pool B
|NZ
|Martin Knight / Joelle King
|2-0 (11-0, 11-0)
|Nick Taylor / Sarah Taylor
|Jey
|NZ
|Martin Knight / Joelle King
|2-0 (11-3, 11-3)
|Alex Clark / Kevin Moran
|Sco
|Sco
|Alex Clark / Kevin Moran
|WO
|Nick Taylor / Sarah Taylor
|Jey
|Pool C
|NI
|Michael Craig / Madeline Perry
|2-1 (9-11, 11-6, 11-6)
|Manda Chilambwe / Sharon Chimfwembe
|Zam
|NI
|Michael Craig / Madeline Perry
|0-2 (3-11, 7-11)
|Rachael Grinham / David Palmer
|Aus
|NI
|Michael Craig / Madeline Perry
|2-1 (10-11,11-8,11-2)
|Cameron Stafford / Marlene West
|Cay
|Pool D
|Wal
|Peter Creed / Tesni Evans
|2-0 (11-2, 11-7)
|Bradley Hindle / Colette Sultana
|Mlt
|Eng
|Peter Barker / Alison Waters
|2-0 (11-0, 11-2)
|Kale Wilson / Charlotte Knaggs
|Tri
|Wal
|Peter Creed / Tesni Evans
|1-2 (9-11, 10-11, 5-11)
|Peter Barker / Alison Waters
|Eng
|Eng
|Peter Barker / Alison Waters
|2-0 (11-2, 11-3)
|Bradley Hindle / Colette Sultana
|Mlt
|Wal
|Peter Creed / Tesni Evans
|2-0 (11-2, 11-5)
|Kale Wilson / Charlotte Knaggs
|Tri
|Pool F
|Wal
|David Evans / Deon Saffery
|2-0 (11-3, 11-0)
|Xavier Koenig / Vanessa Florens
|Mri
|Eng
|Daryl Selby / Sarah Kippax
|2-0 (11-1, 11-4)
|Colin Ramasra / Kerrie Sample
|Tri
|Eng
|Daryl Selby / Sarah Kippax
|2-1 (8-11, 11-3, 11-8)
|David Evans / Deon Saffery
|Wal
|Wal
|David Evans / Deon Saffery
|2-0 (11-1, 11-6)
|Colin Ramasra / Kerrie Sample
|Tri
|Eng
|Daryl Selby / Sarah Kippax
|2-0 (11-6, 11-4)
|Xavier Koenig / Vanessa Florens
|Mri
|Pool H
|Sco
|Alan Clyne / Frania Gillen-Buchert
|2-0 (11-0, 11-6)
|Suari Madako Junior Suari / Lynette Vai
|PNG
|Sco
|Alan Clyne / Frania Gillen-Buchert
|2-0 (11-8, 11-10)
|Mohd Nafiizwan Mohd Adnan / Delia Arnold
|Mas
|Sco
|Alan Clyne / Frania Gillen-Buchert
|2-0 (11-1, 11-1)
|Daniel Murphy / Elidh Bridgeman
|Cay