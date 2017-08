Badminton: Men's Doubles

From the section

Gold medal match

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Wei Shem Goh / Wee Kiong Tan Malaysia 2 21 12 21 Danny Chrisnanta / Chayut Triyachart Singapore 1 12 21 15

Bronze medal match

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Andrew Ellis / Chris Adcock England 0 17 17 Chris Langridge / Peter Mills England 2 21 21

Semi-finals

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Andrew Ellis / Chris Adcock England 0 19 19 Wee Kiong Tan / Wei Shem Goh Malaysia 2 21 21

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Danny Chrisnanta / Chayut Triyachart Singapore 2 16 21 21 Chris Langridge / Peter Mills England 1 21 16 19

Quarter-final

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Chris Adcock / Andrew Ellis England 2 17 21 21 Daniel Font/ Oliver Gwilt Wales 1 21 16 15

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Robert Blair / Paul Van Rietvelde Scotland 0 8 16 Danny Chrisnanta / Chayut Triyachart Singapore 2 21 21

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Ross Smith/ Robbin Middleton Australia 0 17 19 Wee Kiong Tan/ Wei Shem Goh Malaysia 2 21 21

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Raymond Tam/ Glenn Warfe Australia 0 10 11 Chris Langridge / Peter Mills England 2 21 21

Selected Result

Round of Sixteen

Names Country Names Country Kevin Dennerly-Minturn / Oliver Leydon-Davis NZ WO to Wales Daniel Font/ Oliver Gwilt Wal Georgie Cupidon/ Steve Malcouzanne Sey 0-2 (8-21, 15-21) Raymond Tam/ Glenn Warfe Aus Chris Adcock / Andrew Ellis Eng 2-0 (21-10, 21-13) Tony Murphy / Tony Stephenson NI Peng Soon Chan/ Daren Liew Mas 0-2 (19-21, 16-21) Chris Langridge / Peter Mills Eng

Round of 32

Names Country Names Country Chris Adcock / Andrew Ellis Eng 2 - 0 Douglas Clark / Ross Stewart Flk Duane March / Vernon Smeed Shn 0 - 2 Tony Murphy / Tony Stephenson Nir Daniel Font / Oliver Gwilt Wal 2 - 0 Gareth Henry / Garron Palmer Jam Martin Campbell / Patrick Machugh Sco 2 - 0 Ajfan Rasheed / Nasheeu Sharafuddeen Mal Robert Blair / Paul Van Rietvelde Sco 2 - 0 Mohamed Sarim/ Hessein Zaki Mal Stuart Hardy/ Daniel Penney Ggy 2 - 0 Steve Malcouzanne/ Georgie Cupidon Sey Chris Langridge / Peter Mills Eng 2 - 0 Willem Viljoen / Andries Malan Sa Mohamed Sarim / Hussein Zaki Mdv 0 - 2 Robert Blair / Paul van Rietvelde Sco Joe Morgan / Nicolas Strange Wal 0 - 2 Danny Chrisnanta / Chayut Triyachart Sin

WO= Walkover

Full results available on the official Glasgow 2014 page.