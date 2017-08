Badminton: Mixed Doubles

From the section

Gold medal Match

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Chris Langridge / Heather Olver England 0 9 12 Chris Adcock / Gabriel Adcock England 2 21 21

Bronze medal match

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Imogen Bankier / Robert Blair Scotland 2 21 21 Lai Pei Jing / Peng Soon Chan Malaysia 0 17 11

Semi-finals

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Chris Langridge / Heather Olver England 2 21 20 21 Lai Pei Jing / Peng Soon Chan Malaysia 1 15 22 13

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Chris Adcock / Gabriel Adcock England 2 21 21 Imogen Bankier / Robert Blair Scotland 0 14 14

Quarter-finals

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Chris Adcock/ Gabriel Adcock England 2 21 21 Chayut Triyachart/ Lei Yao Singapore 0 13 14

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Imogen Bankier/ Robert Blair Scotland 2 21 21 Phyllis Chan/ Derrick NG Canada 0 11 17

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Alex Bruce/ Toby NG Canada 0 16 17 Chris Langridge/ Heather Olver England 2 21 21

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Lai Pei Jing/ Peng Soon Chan Malaysia 2 21 17 21 Vanessa Neo/ Danny Christina Singapore 1 8 21 19

Selected Results

Round of 16

Name Country Result Name Country Chris Adcock / Gabrielle Adcock England 2-0 Vivian Kah Mun Hoo / Wee Kong Tan Malaysia Imogen Bankier / Robert Blair Scotland 2-0 Mingtian FU / Terry Hee Singapore Tony Stephenson / Caroline Black Northern Ireland 0-2 Alex Bruce / Toby NG Canada Jeff Tho/ Jacqueline Guan Australia 0-2 Chris Langridge/ Heather Oliver England

Round of 32

Names Country Result Names Country Cairan Chambers/ Sinead Chambers Northern Ireland 0-2 Phyllis Chan / Derrick Ng Can Chris Adcock / Gabrielle Adcock England 2-0 Tony Murphy / Alannah Stephenson Northern Ireland Patrick Kinyua Mbogo / Mercy Mwethya Joseph Kenya 0-2 Chris Langridge / Heather Olver England Imogen Bankier / Robert Blair Scotland 2-1 Wei Shem Goh / Loo Yin Lim Malaysia Tony Stephenson / Caroline Black Northern Ireland 2-0 Gareth Henry / Geordine Henry Jamaica

Round of 64

Names Country Result Names Country Cairan Chambers/ Sinead Chambers Northern Ireland 2-0 Hussein Zaki/ Maisa Ismail Maldives Adrian Liu/ Michelle Li Canada 2-0 Paul Van Rietvelde/ Jillie Cooper Scotland Terry Hee/ Mingtian Fu Singapore 2-0 Benjamin Pui Hun Li/ Cristen Elizabeth Marritt Isle of Man Andre Padmore/ Shari Watson Barbados 2-0 Stuart Hardy/ Gayle Lloyd Guernsey Tony Murphy/ Alannah Stephenson Northern Ireland 2-1 Georgie Cupidon/ Juliette Ah-Wan Seychelles Oliver Leydon-Davis/ Susannah Leydon-Davis New Zealand 2-1 Oliver Gwilt/ Sarah Thomas Wales

