Swimming: Women's 400m Freestyle

Final

RankNameCountryTime
1Lauren BoyleNZ4:04.47 GR
2Jazz CarlinWal4:05.16
3Bronte BarrattAus4:06.02
4Hannah MileySco4:06.21
5Brittany MacleanCan4:06.53
6Remy FairweatherAus4:07.65
7Ellie FaulknerEng4:08.92
8Samantha ChevertonCan4:09.85

GR = Games Record

Heats

RankNameCountryTime
1Lauren BoyleNZ04:07.1Q
2Remy FairweatherAus04:07.3Q
3Bronte BarrattAus04:08.8Q
4Brittany MacleanCan04:08.8Q
5Hannah MileySco04:09.3Q
6Jazz CarlinWal04:09.8Q
7Samantha ChevertonCan04:09.9Q
8Ellie FaulknerEng04:10.9Q
9Jessica AshwoodAus04:11.2
10Ellena JonesWal04:12.1
11Aimee WillmottEng04:12.3
12Caitlin McclatcheySco04:15.4
13Tabitha BaumannCan04:16.0
14Sycerika McmahonNI04:16.2
15Samantha Lucie-SmithNzl04:16.5
16Joanna EvansBah04:17.8
17LIN CaiMas04:19.5
18Becki TurnerEng04:20.6
19Lynette LimSin04:22.9
20Lani CabreraBar04:26.7
21Rachel BethelNI04:34.3
22Alexis ClarkeBar04:43.9

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