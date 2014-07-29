Swimming: Women's 400m Freestyle
Final
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Lauren Boyle
|NZ
|4:04.47 GR
|2
|Jazz Carlin
|Wal
|4:05.16
|3
|Bronte Barratt
|Aus
|4:06.02
|4
|Hannah Miley
|Sco
|4:06.21
|5
|Brittany Maclean
|Can
|4:06.53
|6
|Remy Fairweather
|Aus
|4:07.65
|7
|Ellie Faulkner
|Eng
|4:08.92
|8
|Samantha Cheverton
|Can
|4:09.85
GR = Games Record
Heats
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Lauren Boyle
|NZ
|04:07.1
|Q
|2
|Remy Fairweather
|Aus
|04:07.3
|Q
|3
|Bronte Barratt
|Aus
|04:08.8
|Q
|4
|Brittany Maclean
|Can
|04:08.8
|Q
|5
|Hannah Miley
|Sco
|04:09.3
|Q
|6
|Jazz Carlin
|Wal
|04:09.8
|Q
|7
|Samantha Cheverton
|Can
|04:09.9
|Q
|8
|Ellie Faulkner
|Eng
|04:10.9
|Q
|9
|Jessica Ashwood
|Aus
|04:11.2
|10
|Ellena Jones
|Wal
|04:12.1
|11
|Aimee Willmott
|Eng
|04:12.3
|12
|Caitlin Mcclatchey
|Sco
|04:15.4
|13
|Tabitha Baumann
|Can
|04:16.0
|14
|Sycerika Mcmahon
|NI
|04:16.2
|15
|Samantha Lucie-Smith
|Nzl
|04:16.5
|16
|Joanna Evans
|Bah
|04:17.8
|17
|LIN Cai
|Mas
|04:19.5
|18
|Becki Turner
|Eng
|04:20.6
|19
|Lynette Lim
|Sin
|04:22.9
|20
|Lani Cabrera
|Bar
|04:26.7
|21
|Rachel Bethel
|NI
|04:34.3
|22
|Alexis Clarke
|Bar
|04:43.9