Athletics: Men's 200m

Final

RankNameCountryTime
1Rasheed DwyerJam20.14
2Warren WeirJam20.26
3Jason LivermoreJam20.32
4Mosito LehataLes20.36
5Akani SimbineSA20.37
6Daniel BaileyAnt20.43
7Danny TalbotEng20.45
Gavin SmellieCan20.55

Semi-final

RankNameCountryTime
1Jason LivermoreJam20.47Q
2Danny TalbotEng20.47Q
3Daniel BaileyAnt20.49q
4Gavin SmellieCan20.54q
5Winston George Guy20.88
6Joel RedheadGrn20.99
7Teray SmithBah21.13
Ncincilili TitiSADQ
RankNameCountryTime
1Warren WeirJam20.48Q
2Mosito LehataLes20.54Q
3Rondel SorrilloTri20.57
4Michael MathieuBah20.68
5Wayde Van NiekerkSA20.69
6Christopher ClarkeEng20.71
7Brendon RodneyCan20.89
Ratu Banuve L. TabakaucoroFijDQ
RankNameCountryTime
1Rasheed DwyerJam20.42Q
2Akani SimbineSA20.53Q
3Carvin NkantaKen20.65
4James EllingtonEng20.66
5Andre De GrasseCan20.73
6Antoine AdamsSkn20.76
7Kyle GreauxTri20.93
8Leon ReidNir21.03

Q = Qualified by place

q= Qualified by time

DQ = Disqualified

Heat 1

RankNameCountryTime
1Ncincilili TitiSA20.66Q
2Ratu Banuve TabakaucoroFij21.04Q
3Bruno MatsenjwaSwz21.08
4Timothy AbeyieGha21.12
5Brijesh LawrenceSkn21.21
6Nelson StonePng21.51
7Jerai TorresGib22.95
Lester Ryan MsrDQ

Heat 2

RankNameCountryTime
1Mosito LehataLes20.68Q
2Winston GeorgeGuy20.88Q
3Rondel SorrilloTri20.98q
4Adeseye OgunleweNgr21.11
5Solomon BockarieSle21.45
6Lee ChengweiSin21.87
7Collins Omae GichanaKen21.90
8Reuberth BoydeVig22.23

Heat 3

RankNameCountryTime
1Warren WeirJam20.71Q
2Daniel BaileyAtg20.74Q
3Jereem RichardsTri21.13
4Neddy MarieSey21.78
5Courtney WilliamsVig21.94
Idrissa AdamCmrDNS
Shaquoy StephensBviDNS

Heat 4

RankNameCountryTime
1Danny TalbotEng20.56Q
2Brendon RodneyCan20.77Q
3Emmanual DasorGha21.06
4Titus MukhalaZam21.20
5Muhammad Naqib Bin AsminSin21.90
6Rosen DanielLca22.06
7Golden GundeMaw22.39
Shanoi RichardsonAnaDNS

Heat 5

RankNameCountryTime
1Andre de GrasseCan20.56Q
2Akani SimbineSA20.77Q
3Leon ReidNir20.97q
4Solomon AffulGha21.02
5Stephan JamesGuy21.08
6Eddie HeremeSam22.07
7Arlen SkerrittMsr24.37
Tom DruceGueDNS

Heat 6

RankNameCountryTime
1Gavin SmellieCan20.74Q
2Wayde van NiekerkSA20.84Q
3Kevin MooreMlt21.07
4Hassan SaaidMdv21.38
5Lestrod RolandSkn21.42
6Theo PiniauPng21.77
7Mark AndersonBlz22.37

Heat 7

RankNameCountryTime
1Jason LivermoreJam20.71Q
2James EllingtonEng20.73Q
3Adam HarrisGuy21.19
4Harold HoustonBer21.39
5Tyrell CuffyCay21.75
6Michael WilsonGrn21.90
7Hussain InaasMdv22.78
Mlandvo ShongweSwzDQ

Heat 8

RankNameCountryTime
1Rasheed DwyerJam20.59Q
2Christopher ClarkeEng20.71Q
3Jarrod GeddesAus21.03
4Jonathan PermalMri21.21
5Kasheem ColbourneAtg21.92
6Wadly JeanTci22.26
Alphonse Binam NlendCmrDQ

Heat 9

RankNameCountryTime
1Antoine AdamsSkn20.88Q
2Teray SmithBah20.91Q
3Joel RedheadGrn20.97q
4Corneil LionelLca21.30
5Leeroy HenrietteSey21.75
6Kimorie ShearmanVig21.85
7David HamilCay22.02

Heat 10

RankNameCountryTime
1Michael MathieuBah20.55Q
2Carvin NkanataKen20.65Q
3Kyle GreauxTri20.79q
4Obinna MetuNgr21.19
5Julius MorrisMsr21.44
6Ruwan GunasinghePng22.44
Masbah AhmmedBanDQ

First two in each heat qualify (Q) and the next four fastest (q) advance to the semi-finals.

Q = Qualified DQ = Disqualified

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