Athletics: Men's 200m

Final
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Rasheed Dwyer
|Jam
|20.14
|2
|Warren Weir
|Jam
|20.26
|3
|Jason Livermore
|Jam
|20.32
|4
|Mosito Lehata
|Les
|20.36
|5
|Akani Simbine
|SA
|20.37
|6
|Daniel Bailey
|Ant
|20.43
|7
|Danny Talbot
|Eng
|20.45
|Gavin Smellie
|Can
|20.55
Semi-final
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Jason Livermore
|Jam
|20.47
|Q
|2
|Danny Talbot
|Eng
|20.47
|Q
|3
|Daniel Bailey
|Ant
|20.49
|q
|4
|Gavin Smellie
|Can
|20.54
|q
|5
|Winston George
|Guy
|20.88
|6
|Joel Redhead
|Grn
|20.99
|7
|Teray Smith
|Bah
|21.13
|Ncincilili Titi
|SA
|DQ
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Warren Weir
|Jam
|20.48
|Q
|2
|Mosito Lehata
|Les
|20.54
|Q
|3
|Rondel Sorrillo
|Tri
|20.57
|4
|Michael Mathieu
|Bah
|20.68
|5
|Wayde Van Niekerk
|SA
|20.69
|6
|Christopher Clarke
|Eng
|20.71
|7
|Brendon Rodney
|Can
|20.89
|Ratu Banuve L. Tabakaucoro
|Fij
|DQ
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Rasheed Dwyer
|Jam
|20.42
|Q
|2
|Akani Simbine
|SA
|20.53
|Q
|3
|Carvin Nkanta
|Ken
|20.65
|4
|James Ellington
|Eng
|20.66
|5
|Andre De Grasse
|Can
|20.73
|6
|Antoine Adams
|Skn
|20.76
|7
|Kyle Greaux
|Tri
|20.93
|8
|Leon Reid
|Nir
|21.03
Q = Qualified by place
q= Qualified by time
DQ = Disqualified
Heat 1
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Ncincilili Titi
|SA
|20.66
|Q
|2
|Ratu Banuve Tabakaucoro
|Fij
|21.04
|Q
|3
|Bruno Matsenjwa
|Swz
|21.08
|4
|Timothy Abeyie
|Gha
|21.12
|5
|Brijesh Lawrence
|Skn
|21.21
|6
|Nelson Stone
|Png
|21.51
|7
|Jerai Torres
|Gib
|22.95
|Lester Ryan
|Msr
|DQ
Heat 2
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Mosito Lehata
|Les
|20.68
|Q
|2
|Winston George
|Guy
|20.88
|Q
|3
|Rondel Sorrillo
|Tri
|20.98
|q
|4
|Adeseye Ogunlewe
|Ngr
|21.11
|5
|Solomon Bockarie
|Sle
|21.45
|6
|Lee Chengwei
|Sin
|21.87
|7
|Collins Omae Gichana
|Ken
|21.90
|8
|Reuberth Boyde
|Vig
|22.23
Heat 3
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Warren Weir
|Jam
|20.71
|Q
|2
|Daniel Bailey
|Atg
|20.74
|Q
|3
|Jereem Richards
|Tri
|21.13
|4
|Neddy Marie
|Sey
|21.78
|5
|Courtney Williams
|Vig
|21.94
|Idrissa Adam
|Cmr
|DNS
|Shaquoy Stephens
|Bvi
|DNS
Heat 4
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Danny Talbot
|Eng
|20.56
|Q
|2
|Brendon Rodney
|Can
|20.77
|Q
|3
|Emmanual Dasor
|Gha
|21.06
|4
|Titus Mukhala
|Zam
|21.20
|5
|Muhammad Naqib Bin Asmin
|Sin
|21.90
|6
|Rosen Daniel
|Lca
|22.06
|7
|Golden Gunde
|Maw
|22.39
|Shanoi Richardson
|Ana
|DNS
Heat 5
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Andre de Grasse
|Can
|20.56
|Q
|2
|Akani Simbine
|SA
|20.77
|Q
|3
|Leon Reid
|Nir
|20.97
|q
|4
|Solomon Afful
|Gha
|21.02
|5
|Stephan James
|Guy
|21.08
|6
|Eddie Hereme
|Sam
|22.07
|7
|Arlen Skerritt
|Msr
|24.37
|Tom Druce
|Gue
|DNS
Heat 6
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Gavin Smellie
|Can
|20.74
|Q
|2
|Wayde van Niekerk
|SA
|20.84
|Q
|3
|Kevin Moore
|Mlt
|21.07
|4
|Hassan Saaid
|Mdv
|21.38
|5
|Lestrod Roland
|Skn
|21.42
|6
|Theo Piniau
|Png
|21.77
|7
|Mark Anderson
|Blz
|22.37
Heat 7
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Jason Livermore
|Jam
|20.71
|Q
|2
|James Ellington
|Eng
|20.73
|Q
|3
|Adam Harris
|Guy
|21.19
|4
|Harold Houston
|Ber
|21.39
|5
|Tyrell Cuffy
|Cay
|21.75
|6
|Michael Wilson
|Grn
|21.90
|7
|Hussain Inaas
|Mdv
|22.78
|Mlandvo Shongwe
|Swz
|DQ
Heat 8
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Rasheed Dwyer
|Jam
|20.59
|Q
|2
|Christopher Clarke
|Eng
|20.71
|Q
|3
|Jarrod Geddes
|Aus
|21.03
|4
|Jonathan Permal
|Mri
|21.21
|5
|Kasheem Colbourne
|Atg
|21.92
|6
|Wadly Jean
|Tci
|22.26
|Alphonse Binam Nlend
|Cmr
|DQ
Heat 9
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Antoine Adams
|Skn
|20.88
|Q
|2
|Teray Smith
|Bah
|20.91
|Q
|3
|Joel Redhead
|Grn
|20.97
|q
|4
|Corneil Lionel
|Lca
|21.30
|5
|Leeroy Henriette
|Sey
|21.75
|6
|Kimorie Shearman
|Vig
|21.85
|7
|David Hamil
|Cay
|22.02
Heat 10
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Michael Mathieu
|Bah
|20.55
|Q
|2
|Carvin Nkanata
|Ken
|20.65
|Q
|3
|Kyle Greaux
|Tri
|20.79
|q
|4
|Obinna Metu
|Ngr
|21.19
|5
|Julius Morris
|Msr
|21.44
|6
|Ruwan Gunasinghe
|Png
|22.44
|Masbah Ahmmed
|Ban
|DQ
First two in each heat qualify (Q) and the next four fastest (q) advance to the semi-finals.
Q = Qualified DQ = Disqualified