Athletics: Men's 200m

Final

Rank Name Country Time 1 Rasheed Dwyer Jam 20.14 2 Warren Weir Jam 20.26 3 Jason Livermore Jam 20.32 4 Mosito Lehata Les 20.36 5 Akani Simbine SA 20.37 6 Daniel Bailey Ant 20.43 7 Danny Talbot Eng 20.45 Gavin Smellie Can 20.55

Semi-final

Rank Name Country Time 1 Jason Livermore Jam 20.47 Q 2 Danny Talbot Eng 20.47 Q 3 Daniel Bailey Ant 20.49 q 4 Gavin Smellie Can 20.54 q 5 Winston George Guy 20.88 6 Joel Redhead Grn 20.99 7 Teray Smith Bah 21.13 Ncincilili Titi SA DQ

Rank Name Country Time 1 Warren Weir Jam 20.48 Q 2 Mosito Lehata Les 20.54 Q 3 Rondel Sorrillo Tri 20.57 4 Michael Mathieu Bah 20.68 5 Wayde Van Niekerk SA 20.69 6 Christopher Clarke Eng 20.71 7 Brendon Rodney Can 20.89 Ratu Banuve L. Tabakaucoro Fij DQ

Rank Name Country Time 1 Rasheed Dwyer Jam 20.42 Q 2 Akani Simbine SA 20.53 Q 3 Carvin Nkanta Ken 20.65 4 James Ellington Eng 20.66 5 Andre De Grasse Can 20.73 6 Antoine Adams Skn 20.76 7 Kyle Greaux Tri 20.93 8 Leon Reid Nir 21.03

Q = Qualified by place

q= Qualified by time

DQ = Disqualified

Heat 1

Rank Name Country Time 1 Ncincilili Titi SA 20.66 Q 2 Ratu Banuve Tabakaucoro Fij 21.04 Q 3 Bruno Matsenjwa Swz 21.08 4 Timothy Abeyie Gha 21.12 5 Brijesh Lawrence Skn 21.21 6 Nelson Stone Png 21.51 7 Jerai Torres Gib 22.95 Lester Ryan Msr DQ

Heat 2

Rank Name Country Time 1 Mosito Lehata Les 20.68 Q 2 Winston George Guy 20.88 Q 3 Rondel Sorrillo Tri 20.98 q 4 Adeseye Ogunlewe Ngr 21.11 5 Solomon Bockarie Sle 21.45 6 Lee Chengwei Sin 21.87 7 Collins Omae Gichana Ken 21.90 8 Reuberth Boyde Vig 22.23

Heat 3

Rank Name Country Time 1 Warren Weir Jam 20.71 Q 2 Daniel Bailey Atg 20.74 Q 3 Jereem Richards Tri 21.13 4 Neddy Marie Sey 21.78 5 Courtney Williams Vig 21.94 Idrissa Adam Cmr DNS Shaquoy Stephens Bvi DNS

Heat 4

Rank Name Country Time 1 Danny Talbot Eng 20.56 Q 2 Brendon Rodney Can 20.77 Q 3 Emmanual Dasor Gha 21.06 4 Titus Mukhala Zam 21.20 5 Muhammad Naqib Bin Asmin Sin 21.90 6 Rosen Daniel Lca 22.06 7 Golden Gunde Maw 22.39 Shanoi Richardson Ana DNS

Heat 5

Rank Name Country Time 1 Andre de Grasse Can 20.56 Q 2 Akani Simbine SA 20.77 Q 3 Leon Reid Nir 20.97 q 4 Solomon Afful Gha 21.02 5 Stephan James Guy 21.08 6 Eddie Hereme Sam 22.07 7 Arlen Skerritt Msr 24.37 Tom Druce Gue DNS

Heat 6

Rank Name Country Time 1 Gavin Smellie Can 20.74 Q 2 Wayde van Niekerk SA 20.84 Q 3 Kevin Moore Mlt 21.07 4 Hassan Saaid Mdv 21.38 5 Lestrod Roland Skn 21.42 6 Theo Piniau Png 21.77 7 Mark Anderson Blz 22.37

Heat 7

Rank Name Country Time 1 Jason Livermore Jam 20.71 Q 2 James Ellington Eng 20.73 Q 3 Adam Harris Guy 21.19 4 Harold Houston Ber 21.39 5 Tyrell Cuffy Cay 21.75 6 Michael Wilson Grn 21.90 7 Hussain Inaas Mdv 22.78 Mlandvo Shongwe Swz DQ

Heat 8

Rank Name Country Time 1 Rasheed Dwyer Jam 20.59 Q 2 Christopher Clarke Eng 20.71 Q 3 Jarrod Geddes Aus 21.03 4 Jonathan Permal Mri 21.21 5 Kasheem Colbourne Atg 21.92 6 Wadly Jean Tci 22.26 Alphonse Binam Nlend Cmr DQ

Heat 9

Rank Name Country Time 1 Antoine Adams Skn 20.88 Q 2 Teray Smith Bah 20.91 Q 3 Joel Redhead Grn 20.97 q 4 Corneil Lionel Lca 21.30 5 Leeroy Henriette Sey 21.75 6 Kimorie Shearman Vig 21.85 7 David Hamil Cay 22.02

Heat 10

Rank Name Country Time 1 Michael Mathieu Bah 20.55 Q 2 Carvin Nkanata Ken 20.65 Q 3 Kyle Greaux Tri 20.79 q 4 Obinna Metu Ngr 21.19 5 Julius Morris Msr 21.44 6 Ruwan Gunasinghe Png 22.44 Masbah Ahmmed Ban DQ

First two in each heat qualify (Q) and the next four fastest (q) advance to the semi-finals.

Q = Qualified DQ = Disqualified