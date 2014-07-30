Athletics: Women's High Jump
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- From the section Commonwealth Games
Final
|Rank
|Name
|Country
|Mark
|1
|Eleanor Patterson
|Aus
|1.94
|2
|Isobel Pooley
|Eng
|1.92
|3
|Leveren Spencer
|Lca
|1.92
|4
|Lontia Kallenou
|Cyp
|1.89
|5
|Jeanelle Scheper
|Lca
|1.89
|6
|Hannah Joye
|Aus
|1.89
|7
|Saniel Atkinson-Grier
|Jam
|1.86
|8
|Sahana Nagaraj Gobbargumpi
|Ind
|1.86
|9
|Sarah Cowley
|NZ
|1.86
|10
|Jayne Nisbet
|Sco
|1.78
|11
|Zoe Timbers
|Aus
|1.78
|12
|Thea Lafond
|Dma
|NM
Qualification
|Rank
|Heat (Position)
|Name
|Country
|Mark
|1
|B (=1)
|Leontia Kallenou
|Cyp
|1.85
|Q
|1
|B (=1)
|Jayne Nisbet
|Sco
|1.85
|Q
|1
|B (=1)
|Eleanor Patterson
|Aus
|1.85
|Q
|1
|A (=1)
|Isobel Pooley
|Eng
|1.85
|Q
|1
|B (=1)
|Jeanelle Scheper
|Lca
|1.85
|Q
|1
|A (=1)
|Levern Spencer
|Lca
|1.85
|Q
|1
|A (=1)
|Zoe Timmers
|Aus
|1.85
|Q
|8
|B (5)
|Sarah Cowley
|NZ
|1.85
|Q
|9
|B (6)
|Saniel Atkinson-Grier
|Jam
|1.85
|Q
|9
|A (4)
|Hannah Joye
|Aus
|1.85
|Q
|11
|A (5)
|Thea Lafond
|Dma
|1.81
|Q
|11
|B (7)
|Sahana Nagaraj Gobbargumpi
|Ind
|1.81
|Q
|13
|A (6)
|Priscilla Frederick
|Ant
|1.81
|14
|A (7)
|Emma Nuttall
|Sco
|1.81
|14
|B (8)
|Bethan Partridge
|Eng
|1.81
|16
|B (9)
|Rachel Mckenzie
|Sco
|1.76
|17
|A (8)
|Deandra Daniel
|Tri
|1.76
|18
|A (9)
|Reagan Dee
|Iom
|1.71
|18
|A (9)
|Lissa Labiche
|Sey
|1.71
|18
|A (9)
|Naya Owusu
|Gha
|1.71
|21
|B (10)
|Shinelle Proctor
|Aia
|1.71
|21
|A (12)
|Kimberly Williamson
|Jam
|1.71
|23
|A (13)
|Sean Yee Yap
|Mas
|1.71
|24
|B (11)
|Ashleigh Nalty
|Cay
|1.71
|DNS
|B
|Selloane Tsoaeli
|Les
Q = Qualified for final
DNS = Did not start