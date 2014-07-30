Athletics: Women's High Jump

Final

RankNameCountryMark
1Eleanor PattersonAus1.94
2Isobel PooleyEng1.92
3Leveren SpencerLca1.92
4Lontia KallenouCyp1.89
5Jeanelle ScheperLca1.89
6Hannah JoyeAus1.89
7Saniel Atkinson-GrierJam1.86
8Sahana Nagaraj GobbargumpiInd1.86
9Sarah CowleyNZ1.86
10Jayne NisbetSco1.78
11Zoe TimbersAus1.78
12Thea LafondDmaNM

Qualification

RankHeat (Position)NameCountryMark
1B (=1)Leontia KallenouCyp1.85Q
1B (=1)Jayne NisbetSco1.85Q
1B (=1)Eleanor PattersonAus1.85Q
1A (=1)Isobel PooleyEng1.85Q
1B (=1)Jeanelle ScheperLca1.85Q
1A (=1)Levern SpencerLca1.85Q
1A (=1)Zoe TimmersAus1.85Q
8B (5)Sarah CowleyNZ1.85Q
9B (6)Saniel Atkinson-GrierJam1.85Q
9A (4)Hannah JoyeAus1.85Q
11A (5)Thea LafondDma1.81Q
11B (7)Sahana Nagaraj GobbargumpiInd1.81Q
13A (6)Priscilla FrederickAnt1.81
14A (7)Emma NuttallSco1.81
14B (8)Bethan PartridgeEng1.81
16B (9)Rachel MckenzieSco1.76
17A (8)Deandra DanielTri1.76
18A (9)Reagan DeeIom1.71
18A (9)Lissa LabicheSey1.71
18A (9)Naya OwusuGha1.71
21B (10)Shinelle ProctorAia1.71
21A (12)Kimberly WilliamsonJam1.71
23A (13)Sean Yee YapMas1.71
24B (11)Ashleigh NaltyCay1.71
DNSB Selloane TsoaeliLes

Q = Qualified for final

DNS = Did not start

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