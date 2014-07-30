Athletics: Women's 800m

Final

RankNameCountryTime
1Eunice jepkoech Sum Ken2:00.31
2Lynsey SharpSco2:01.34
3Winnie Nanyondo Uga2:01.39
4Jessica JuddEng2:01.91
5Angie Smit NZ2:01.94
6Jennifer Meadows Eng2:02.19
7Nikki Hamblin NZ2:02.73
8Melissa Bishop Can2:02.61

Semi-finals

Heat 1

RankNameCountryTime
1Eunice Jepkoech Sum Ken02:01.38Q
2Melissa Bishop Can02:01.86Q
3Angie Smit NZ02:021.97Q
4Lynsey Sharp Sco02:02.28q
5Jennifer Meadows Eng02:02.29q
6Katie Kirk NIR02:02.63PB
7Tintu LukkaInd02:03.35
8Marilyn Okoro Eng02:06.75

Heat 2

RankNameCountryTime
1Jessica JuddEng02:02.26Q
2Winnie Nanyondo Uga02:02.83Q
3Nikki Hamblin NZ02:02.87Q
4Emily Dudgeon Sco02:03.00
5Natoya Goule Jam02:04.23
6Jessica Smith Can02:04.42
7Janeth Jepkosgei Busienei Ken02:04.60
8Brittany Mcgowan Aus02:08.79

Qualifying round

Heat 1

RankNameCountryTime
1Jennifer MeadowsEng2.02.53Q
2Lynsey SharpSco2.03.04Q
3Natoya GouleJam2.03.62Q
4Karine Belleau-BeliveauCan2.03.98
5Agatha KimaswaiKen2.04.64
6Teshon AdderleyBah2.08.24
7Nimali Konda Liyana ArachchigeSri2.08.31
8Annabelle LascarMri2.13.80

Heat 2

RankNameCountryTime
1Jessica SmithCan 2.05.22Q
2Winnie NanyondoUga2.05.29Q
3Janeth Jepkosgei BusieneiKen2.05.37Q
4Katherine KatsanevakisAus2.05.41
5Natalia EvangelidouCyp2.05.95
6Aleena BrooksTri2.06.33
7Kimara McDonaldJam2.08.59
8Martha BissahGha2.10.95

Heat 3

RankNameCountryTime
1Melissa BishopCan2.01.73Q
2Jessica JuddEng2.02.16Q
3Emily DudgeonSco2.02.35Q
4Tintu LukkaInd2.02.74q
5Angie SmitNZ2.03.28q
6Donna KonielPng2.14.56
7Simoya CampbellJam2.15.00

Heat 4

RankNameCountryTime
1Eunice JepkoechKen2.02.36Q
2Katie KirkNIR2.03.00Q
3Brittany McGowanAus2.03.08Q
4Nikki HamblinNZ2.03.32q
5Marilyn OkoroEng2.03.90q
6Faith LabanaMaw2.27.48
Laura MuirScoDNS

First three in each heat qualify (Q) and the next four fastest advance to semi-finals (q)

DNS = Did not start

PB = Best performance of the athlete

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