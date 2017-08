Athletics: Women's 800m

From the section

Final

Rank Name Country Time 1 Eunice jepkoech Sum Ken 2:00.31 2 Lynsey Sharp Sco 2:01.34 3 Winnie Nanyondo Uga 2:01.39 4 Jessica Judd Eng 2:01.91 5 Angie Smit NZ 2:01.94 6 Jennifer Meadows Eng 2:02.19 7 Nikki Hamblin NZ 2:02.73 8 Melissa Bishop Can 2:02.61

Semi-finals

Heat 1

Rank Name Country Time 1 Eunice Jepkoech Sum Ken 02:01.38 Q 2 Melissa Bishop Can 02:01.86 Q 3 Angie Smit NZ 02:021.97 Q 4 Lynsey Sharp Sco 02:02.28 q 5 Jennifer Meadows Eng 02:02.29 q 6 Katie Kirk NIR 02:02.63 PB 7 Tintu Lukka Ind 02:03.35 8 Marilyn Okoro Eng 02:06.75

Heat 2

Rank Name Country Time 1 Jessica Judd Eng 02:02.26 Q 2 Winnie Nanyondo Uga 02:02.83 Q 3 Nikki Hamblin NZ 02:02.87 Q 4 Emily Dudgeon Sco 02:03.00 5 Natoya Goule Jam 02:04.23 6 Jessica Smith Can 02:04.42 7 Janeth Jepkosgei Busienei Ken 02:04.60 8 Brittany Mcgowan Aus 02:08.79

Qualifying round

Heat 1

Rank Name Country Time 1 Jennifer Meadows Eng 2.02.53 Q 2 Lynsey Sharp Sco 2.03.04 Q 3 Natoya Goule Jam 2.03.62 Q 4 Karine Belleau-Beliveau Can 2.03.98 5 Agatha Kimaswai Ken 2.04.64 6 Teshon Adderley Bah 2.08.24 7 Nimali Konda Liyana Arachchige Sri 2.08.31 8 Annabelle Lascar Mri 2.13.80

Heat 2

Rank Name Country Time 1 Jessica Smith Can 2.05.22 Q 2 Winnie Nanyondo Uga 2.05.29 Q 3 Janeth Jepkosgei Busienei Ken 2.05.37 Q 4 Katherine Katsanevakis Aus 2.05.41 5 Natalia Evangelidou Cyp 2.05.95 6 Aleena Brooks Tri 2.06.33 7 Kimara McDonald Jam 2.08.59 8 Martha Bissah Gha 2.10.95

Heat 3

Rank Name Country Time 1 Melissa Bishop Can 2.01.73 Q 2 Jessica Judd Eng 2.02.16 Q 3 Emily Dudgeon Sco 2.02.35 Q 4 Tintu Lukka Ind 2.02.74 q 5 Angie Smit NZ 2.03.28 q 6 Donna Koniel Png 2.14.56 7 Simoya Campbell Jam 2.15.00

Heat 4

Rank Name Country Time 1 Eunice Jepkoech Ken 2.02.36 Q 2 Katie Kirk NIR 2.03.00 Q 3 Brittany McGowan Aus 2.03.08 Q 4 Nikki Hamblin NZ 2.03.32 q 5 Marilyn Okoro Eng 2.03.90 q 6 Faith Labana Maw 2.27.48 Laura Muir Sco DNS

First three in each heat qualify (Q) and the next four fastest advance to semi-finals (q)

DNS = Did not start

PB = Best performance of the athlete