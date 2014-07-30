Athletics: Women's 800m

Final
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Eunice jepkoech Sum
|Ken
|2:00.31
|2
|Lynsey Sharp
|Sco
|2:01.34
|3
|Winnie Nanyondo
|Uga
|2:01.39
|4
|Jessica Judd
|Eng
|2:01.91
|5
|Angie Smit
|NZ
|2:01.94
|6
|Jennifer Meadows
|Eng
|2:02.19
|7
|Nikki Hamblin
|NZ
|2:02.73
|8
|Melissa Bishop
|Can
|2:02.61
Semi-finals
Heat 1
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Eunice Jepkoech Sum
|Ken
|02:01.38
|Q
|2
|Melissa Bishop
|Can
|02:01.86
|Q
|3
|Angie Smit
|NZ
|02:021.97
|Q
|4
|Lynsey Sharp
|Sco
|02:02.28
|q
|5
|Jennifer Meadows
|Eng
|02:02.29
|q
|6
|Katie Kirk
|NIR
|02:02.63
|PB
|7
|Tintu Lukka
|Ind
|02:03.35
|8
|Marilyn Okoro
|Eng
|02:06.75
Heat 2
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Jessica Judd
|Eng
|02:02.26
|Q
|2
|Winnie Nanyondo
|Uga
|02:02.83
|Q
|3
|Nikki Hamblin
|NZ
|02:02.87
|Q
|4
|Emily Dudgeon
|Sco
|02:03.00
|5
|Natoya Goule
|Jam
|02:04.23
|6
|Jessica Smith
|Can
|02:04.42
|7
|Janeth Jepkosgei Busienei
|Ken
|02:04.60
|8
|Brittany Mcgowan
|Aus
|02:08.79
Qualifying round
Heat 1
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Jennifer Meadows
|Eng
|2.02.53
|Q
|2
|Lynsey Sharp
|Sco
|2.03.04
|Q
|3
|Natoya Goule
|Jam
|2.03.62
|Q
|4
|Karine Belleau-Beliveau
|Can
|2.03.98
|5
|Agatha Kimaswai
|Ken
|2.04.64
|6
|Teshon Adderley
|Bah
|2.08.24
|7
|Nimali Konda Liyana Arachchige
|Sri
|2.08.31
|8
|Annabelle Lascar
|Mri
|2.13.80
Heat 2
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Jessica Smith
|Can
|2.05.22
|Q
|2
|Winnie Nanyondo
|Uga
|2.05.29
|Q
|3
|Janeth Jepkosgei Busienei
|Ken
|2.05.37
|Q
|4
|Katherine Katsanevakis
|Aus
|2.05.41
|5
|Natalia Evangelidou
|Cyp
|2.05.95
|6
|Aleena Brooks
|Tri
|2.06.33
|7
|Kimara McDonald
|Jam
|2.08.59
|8
|Martha Bissah
|Gha
|2.10.95
Heat 3
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Melissa Bishop
|Can
|2.01.73
|Q
|2
|Jessica Judd
|Eng
|2.02.16
|Q
|3
|Emily Dudgeon
|Sco
|2.02.35
|Q
|4
|Tintu Lukka
|Ind
|2.02.74
|q
|5
|Angie Smit
|NZ
|2.03.28
|q
|6
|Donna Koniel
|Png
|2.14.56
|7
|Simoya Campbell
|Jam
|2.15.00
Heat 4
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Eunice Jepkoech
|Ken
|2.02.36
|Q
|2
|Katie Kirk
|NIR
|2.03.00
|Q
|3
|Brittany McGowan
|Aus
|2.03.08
|Q
|4
|Nikki Hamblin
|NZ
|2.03.32
|q
|5
|Marilyn Okoro
|Eng
|2.03.90
|q
|6
|Faith Labana
|Maw
|2.27.48
|Laura Muir
|Sco
|DNS
First three in each heat qualify (Q) and the next four fastest advance to semi-finals (q)
DNS = Did not start
PB = Best performance of the athlete