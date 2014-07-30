Athletics: Women's 200m

Final
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Blessing Okagbare
|Ngr
|22.25
|2
|Jodie Williams
|Eng
|22.50
|PB
|3
|Bianca Williams
|Eng
|22.58
|PB
|4
|Anyika Onuora
|Eng
|22.64
|PB
|5
|Anneisha Mclaughlin
|Jam
|22.68
|6
|Schillonie Calvert
|Jam
|22.94
|7
|Kimberly Hyacinthe
|Can
|23.11
|8
|Samantha Henry-Robinson
|Jam
|23.24
Semi-finals
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Blessing Okagbare
|Ngr
|22.43
|Q
|2
|Jodie Williams
|Eng
|22.64
|Q
|3
|Anneisha McLaughlin
|Jam
|22.79
|q
|4
|Kimberly Hyacinthe
|Can
|23.14
|q
|5
|Nivea Smith
|Brb
|23.33
|6
|Ella Nelson
|Aus
|23.50
|7
|Veronica Shanti Pereira
|Sin
|24.29
|8
|Phumlile Ndzinisa
|Swz
|24.32
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Schillonie Calvert
|Jam
|22.97
|Q
|2
|Anyika Onuora
|Eng
|23.02
|Q
|3
|Reyare Thomas
|Tri
|23.35
|4
|Crystal Carly-Kristen Emmanuel
|Can
|23.46
|5
|Kineke Alexander
|Svg
|23.58
|6
|Dominique Duncan
|Ngr
|23.88
|7
|Toea Wisil
|PNG
|24.48
|8
|Karene King
|Ivb
|24.67
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Bianca Williams
|Eng
|23.17
|Q
|2
|Samantha Henry-Robinson
|Jam
|23.43
|Q
|3
|Shai-Anne Davis
|Can
|23.48
|4
|Anna Ramona Papaioannou
|Cyp
|23.87
|5
|Ashley Kelly
|Ivb
|24.00
|6
|Jade Bailey
|Brb
|24.04
|7
|Ashleigh Whitttaker
|Aus
|24.49
|8
|Janer Amponsah
|Gha
|DQ
Heat 1
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Blessing Okagbare
|Ngr
|22.99
|Q
|2
|Kineke Alexander
|Svg
|23.44
|Q
|3
|Shai-Anne Davis
|Can
|23.51
|Q
|4
|Kaina Martinez
|Biz
|24.54
|5
|Gemma Acheampong
|Gha
|24.90
|6
|Joanne Loutoy
|Sey
|25.85
|7
|Michaela Kargbo
|Sle
|25.89
Heat 2
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Bianca Williams
|Eng
|22.97
|Q
|2
|Samantha Henry-Robinson
|Jam
|23.18
|Q
|3
|Reyare Thomas
|Tto
|23.25
|Q
|4
|Toea Wisil
|Png
|24.26
|5
|Veronica ShantiPereira
|Sin
|24.31
|6
|Catherine Eke
|Sle
|24.76
|7
|Patricia Taea
|Cok
|26.14
Heat 3
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Anneisha Mclaughlin
|Jam
|23.27
|Q
|2
|Crystal Carly-Kristen Emmanuel
|Can
|23.54
|Q
|3
|Ella Nelson
|Aus
|23.57
|Q
|4
|Karene King
|Ivb
|24.22
|5
|Doreen Agyei
|Gha
|25.27
|6
|Shirley Vunatup
|Png
|25.79
|7
|Shirin Akter
|Ban
|26.41
Heat 4
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Schillonie Calvert
|Jam
|23.14
|Q
|2
|Anyika Onuora
|Eng
|23.19
|Q
|3
|Nivea Smith
|Bah
|23.48
|Q
|4
|Anna Ramona Papaioannou
|Cyp
|23.61
|q
|5
|Joanilla Janvier
|Mri
|25.30
|6
|Younis Bese
|Fij
|25.84
Heat 5
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Jodie Williams
|Eng
|23.42
|Q
|2
|Janet Amponsah
|Gha
|24.05
|Q
|3
|Ashley Kelly
|Ivb
|24.40
|Q
|4
|Ashleigh Whittaker
|Aus
|24.47
|q
|5
|Diane Borg
|Mlt
|24.74
|6
|Hafsatu Kamara
|Sle
|25.12
|7
|Adrine Monagi
|Png
|26.71
Heat 6
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Kimberly Hyacinthe
|Can
|23.29
|Q
|2
|Jade Bailey
|Bar
|23.75
|Q
|3
|Dominique Duncan
|Ngr
|23.89
|Q
|4
|Phumlile Ndzinisa
|Swz
|24.16
|q
|5
|Milcent Ndoro
|Ken
|24.84
|6
|Irene Bell Bonong
|Cmr
|25.61
|7
|Tyra Summer Ree
|Sin
|26.74
PB = Best performance of the athlete
Q = Qualified by place
q = Qualified by time