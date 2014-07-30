Athletics: Women's 200m

Final

RankNameCountryTime
1Blessing Okagbare Ngr22.25
2Jodie Williams Eng22.50PB
3Bianca Williams Eng22.58PB
4Anyika Onuora Eng22.64PB
5Anneisha Mclaughlin Jam22.68
6Schillonie Calvert Jam22.94
7Kimberly Hyacinthe Can23.11
8Samantha Henry-Robinson Jam23.24

Semi-finals

RankNameCountryTime
1Blessing OkagbareNgr22.43Q
2Jodie WilliamsEng22.64Q
3Anneisha McLaughlinJam22.79q
4Kimberly HyacintheCan23.14q
5Nivea SmithBrb23.33
6Ella NelsonAus23.50
7Veronica Shanti PereiraSin24.29
8Phumlile NdzinisaSwz24.32
RankNameCountryTime
1Schillonie CalvertJam22.97Q
2Anyika OnuoraEng23.02Q
3Reyare ThomasTri23.35
4Crystal Carly-Kristen EmmanuelCan23.46
5Kineke AlexanderSvg23.58
6Dominique DuncanNgr23.88
7Toea WisilPNG24.48
8Karene KingIvb24.67
RankNameCountryTime
1Bianca WilliamsEng23.17Q
2Samantha Henry-RobinsonJam23.43Q
3Shai-Anne DavisCan23.48
4Anna Ramona PapaioannouCyp23.87
5Ashley KellyIvb24.00
6Jade BaileyBrb24.04
7Ashleigh WhitttakerAus24.49
8Janer AmponsahGhaDQ

Heat 1

RankNameCountryTime
1Blessing Okagbare Ngr22.99Q
2Kineke Alexander Svg23.44Q
3Shai-Anne Davis Can23.51Q
4Kaina Martinez Biz24.54
5Gemma Acheampong Gha24.90
6Joanne Loutoy Sey25.85
7Michaela Kargbo Sle25.89

Heat 2

RankNameCountryTime
1Bianca Williams Eng22.97Q
2Samantha Henry-Robinson Jam23.18Q
3Reyare Thomas Tto23.25Q
4Toea Wisil Png24.26
5Veronica ShantiPereira Sin24.31
6Catherine Eke Sle24.76
7Patricia Taea Cok26.14

Heat 3

RankNameCountryTime
1Anneisha Mclaughlin Jam23.27Q
2Crystal Carly-Kristen Emmanuel Can23.54Q
3Ella Nelson Aus23.57Q
4Karene King Ivb24.22
5Doreen Agyei Gha25.27
6Shirley Vunatup Png25.79
7Shirin Akter Ban26.41

Heat 4

RankNameCountryTime
1Schillonie Calvert Jam23.14Q
2Anyika Onuora Eng23.19Q
3Nivea Smith Bah23.48Q
4Anna Ramona Papaioannou Cyp23.61q
5Joanilla Janvier Mri25.30
6Younis Bese Fij25.84

Heat 5

RankNameCountryTime
1Jodie Williams Eng23.42Q
2Janet Amponsah Gha24.05Q
3Ashley Kelly Ivb24.40Q
4Ashleigh Whittaker Aus24.47q
5Diane Borg Mlt24.74
6Hafsatu Kamara Sle25.12
7Adrine Monagi Png26.71

Heat 6

RankNameCountryTime
1Kimberly Hyacinthe Can23.29Q
2Jade Bailey Bar23.75Q
3Dominique Duncan Ngr23.89Q
4Phumlile Ndzinisa Swz24.16q
5Milcent Ndoro Ken24.84
6Irene Bell Bonong Cmr25.61
7Tyra Summer Ree Sin26.74

PB = Best performance of the athlete

Q = Qualified by place

q = Qualified by time

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