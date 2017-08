Athletics: Women's 200m

From the section

Final

Rank Name Country Time 1 Blessing Okagbare Ngr 22.25 2 Jodie Williams Eng 22.50 PB 3 Bianca Williams Eng 22.58 PB 4 Anyika Onuora Eng 22.64 PB 5 Anneisha Mclaughlin Jam 22.68 6 Schillonie Calvert Jam 22.94 7 Kimberly Hyacinthe Can 23.11 8 Samantha Henry-Robinson Jam 23.24

Semi-finals

Rank Name Country Time 1 Blessing Okagbare Ngr 22.43 Q 2 Jodie Williams Eng 22.64 Q 3 Anneisha McLaughlin Jam 22.79 q 4 Kimberly Hyacinthe Can 23.14 q 5 Nivea Smith Brb 23.33 6 Ella Nelson Aus 23.50 7 Veronica Shanti Pereira Sin 24.29 8 Phumlile Ndzinisa Swz 24.32

Rank Name Country Time 1 Schillonie Calvert Jam 22.97 Q 2 Anyika Onuora Eng 23.02 Q 3 Reyare Thomas Tri 23.35 4 Crystal Carly-Kristen Emmanuel Can 23.46 5 Kineke Alexander Svg 23.58 6 Dominique Duncan Ngr 23.88 7 Toea Wisil PNG 24.48 8 Karene King Ivb 24.67

Rank Name Country Time 1 Bianca Williams Eng 23.17 Q 2 Samantha Henry-Robinson Jam 23.43 Q 3 Shai-Anne Davis Can 23.48 4 Anna Ramona Papaioannou Cyp 23.87 5 Ashley Kelly Ivb 24.00 6 Jade Bailey Brb 24.04 7 Ashleigh Whitttaker Aus 24.49 8 Janer Amponsah Gha DQ

Heat 1

Rank Name Country Time 1 Blessing Okagbare Ngr 22.99 Q 2 Kineke Alexander Svg 23.44 Q 3 Shai-Anne Davis Can 23.51 Q 4 Kaina Martinez Biz 24.54 5 Gemma Acheampong Gha 24.90 6 Joanne Loutoy Sey 25.85 7 Michaela Kargbo Sle 25.89

Heat 2

Rank Name Country Time 1 Bianca Williams Eng 22.97 Q 2 Samantha Henry-Robinson Jam 23.18 Q 3 Reyare Thomas Tto 23.25 Q 4 Toea Wisil Png 24.26 5 Veronica ShantiPereira Sin 24.31 6 Catherine Eke Sle 24.76 7 Patricia Taea Cok 26.14

Heat 3

Rank Name Country Time 1 Anneisha Mclaughlin Jam 23.27 Q 2 Crystal Carly-Kristen Emmanuel Can 23.54 Q 3 Ella Nelson Aus 23.57 Q 4 Karene King Ivb 24.22 5 Doreen Agyei Gha 25.27 6 Shirley Vunatup Png 25.79 7 Shirin Akter Ban 26.41

Heat 4

Rank Name Country Time 1 Schillonie Calvert Jam 23.14 Q 2 Anyika Onuora Eng 23.19 Q 3 Nivea Smith Bah 23.48 Q 4 Anna Ramona Papaioannou Cyp 23.61 q 5 Joanilla Janvier Mri 25.30 6 Younis Bese Fij 25.84

Heat 5

Rank Name Country Time 1 Jodie Williams Eng 23.42 Q 2 Janet Amponsah Gha 24.05 Q 3 Ashley Kelly Ivb 24.40 Q 4 Ashleigh Whittaker Aus 24.47 q 5 Diane Borg Mlt 24.74 6 Hafsatu Kamara Sle 25.12 7 Adrine Monagi Png 26.71

Heat 6

Rank Name Country Time 1 Kimberly Hyacinthe Can 23.29 Q 2 Jade Bailey Bar 23.75 Q 3 Dominique Duncan Ngr 23.89 Q 4 Phumlile Ndzinisa Swz 24.16 q 5 Milcent Ndoro Ken 24.84 6 Irene Bell Bonong Cmr 25.61 7 Tyra Summer Ree Sin 26.74

PB = Best performance of the athlete

Q = Qualified by place

q = Qualified by time