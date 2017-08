Badminton: Women's Doubles

From the section

Gold medal match

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Jwala Gutta / Ashwini Ponnappa Ind 0 17 21 Vivian Kah Mun Hoo / Khe Wei Woon Mas 2 21 23

Bronze medal match

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Loo Yin Mim / Lai Pei Jing Malaysia 1 21 15 16 Gabrielle Adcock / Lauren Smith England 2 16 21 21

Semi-finals

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Gabrielle Adcock / Lauren Smith England 0 16 11 Khe Wei Woon / Vivian Kah Mun Hoo Malaysia 2 21 21

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Loo Yin Mim / Lai Pei Jing Malaysia 0 7 12 Jwala Gutta / Ashwini Ponnappa India 2 21 21

Quarter-finals

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Jennifer Fry/ Sandra le Granfe South Africa 0 7 10 Khe Wei Woon/ Vivian Kah Mun Hoo Malaysia 2 21 21

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Jwala Gutta/ Ashwini Ponnappa India 2 21 21 Achini Rathna Siri/ Upuli Weera Singhe Sri Lanka 0 10 9

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Lei Yao/ Shinta Mulia Sari Singapore 1 21 20 19 Loo Yin Lim/ Lai Pei Jing Malaysia 2 19 22 21

Name Country Result Game 1 Game 2 Game 3 Alex Bruce/ Phyllis Chan Canada 0 9 10 Gabrielle Adcock/ Lauren Smith England 2 21 21

Selected Results

Round of sixteen

Names Country Names Country Lei Yao/ Shinta Mulia Sari Sin 2-0 Kimberley Helen Clague / Cristen Elizabeth Marritt IOM Mingtian Fu/ Vamessa Neo Sin 0-2 Gabrielle Adcock/ Lauren Smith Eng Alex Bruce/ Phyllis Chan Can 2-0 Sarah Thomas/ Carissa Turner Wal Heather Olver / Kate Robertshaw Eng 0-2 Loo Yin Lim/ Lai Pei Jing Mas

Round of 32

Names Country Names Country Kimberley Helen Clague / Cristen Elizabeth Marritt IOM 2 - 0 Geordine Henry / Ruth Williams Jam Heather Olver / Kate Robertshaw Eng 2 - 0 Daisy Nakalyango / Margaret Nankabirwa Uga Elena Johnson / Gayle Llyod Ggy 0 - 2 Loo Yin Lim/ Lai Pei Jing May Sarah Thomas/ Carissa Turner Wal 2 - 1 Jacqueline Guan / Gronya Somerville Aus Caroline Black / Sinead Chambers Nir 0 - 2 Mingtian Fu / Vanessa Neo Sin Heather Olver / Kate Robertshaw Eng 2 - 0 Daisy Nakalyango / Margaret Nankabirwa Uga Imogen Bankier / Kirsty Gilmour Sco 1-2 Gabrielle Adcock / Lauren Smith Eng

