Weightlifting: Women's +75kg
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- From the section Commonwealth Games
Final
|Rank
|Name
|Country
|Snatch
|Clean & Jerk
|Total
|1
|Maryam Usman
|Ngr
|125
|155
|280
|2
|Ele Opeloge
|Sam
|120
|151
|271
|3
|Tracey Lambrechs
|NZ
|101
|136
|237
|4
|Deborah Acason
|Aus
|108
|128
|236
|5
|Iuniarra Sipaia
|Sam
|102
|131
|233
|6
|Luisa Peters
|Cok
|100
|125
|225
|7
|Nur Jannah Batrisyah
|Mas
|100
|125
|225
|8
|Shalinee Valaydon
|Mri
|90
|116
|206
|9
|Becky Namusoke
|Uga
|86
|115
|201
|10
|Clementine Meukeugni Noumbissi
|Cmr
|86
|107
|193
|11
|Albertine Um
|Cmr
|77
|108
|185
|12
|Alberta Ampomah
|Gha
|74
|101
|175
|13
|Suliana Fate
|Tga
|74
|92
|166
|14
|Vitolia Tauasi
|Niu
|67
|78
|145