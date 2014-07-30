Weightlifting: Women's +75kg

Final

RankNameCountrySnatchClean & JerkTotal
1Maryam Usman Ngr125155280
2Ele Opeloge Sam 120151271
3Tracey Lambrechs NZ101136237
4Deborah Acason Aus108128236
5Iuniarra Sipaia Sam 102131233
6Luisa PetersCok100125225
7Nur Jannah BatrisyahMas100125225
8Shalinee ValaydonMri90116206
9Becky Namusoke Uga86115201
10Clementine Meukeugni Noumbissi Cmr 86107193
11Albertine Um Cmr 77108185
12Alberta Ampomah Gha74101175
13Suliana FateTga7492166
14Vitolia TauasiNiu6778145

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