Weightlifting: Men's 105kg

Group A: Final

RankNameCountrySnatchClean & JerkTotal
1David KatoatauKir148200348
2Stanislav ChalaevNZ155186341
3Benjamin WatsonEng157180337
4Tovia OpelogeSam146185331
5Robert GalsworthyAus142183325
6Maxwell DalsantoAus136176312
7Haroon ShukatPak145167312
8Faavae FaauliuliSam125181306
9Wilford VeaTga130150280
10James AdedeKen115145260
11Rexricco MelekitamaNiu91125216
Ivorn MckneeBar155--

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