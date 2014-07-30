Weightlifting: Men's 105kg
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- From the section Commonwealth Games
Group A: Final
|Rank
|Name
|Country
|Snatch
|Clean & Jerk
|Total
|1
|David Katoatau
|Kir
|148
|200
|348
|2
|Stanislav Chalaev
|NZ
|155
|186
|341
|3
|Benjamin Watson
|Eng
|157
|180
|337
|4
|Tovia Opeloge
|Sam
|146
|185
|331
|5
|Robert Galsworthy
|Aus
|142
|183
|325
|6
|Maxwell Dalsanto
|Aus
|136
|176
|312
|7
|Haroon Shukat
|Pak
|145
|167
|312
|8
|Faavae Faauliuli
|Sam
|125
|181
|306
|9
|Wilford Vea
|Tga
|130
|150
|280
|10
|James Adede
|Ken
|115
|145
|260
|11
|Rexricco Melekitama
|Niu
|91
|125
|216
|Ivorn Mcknee
|Bar
|155
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