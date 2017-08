Athletics: Women's discus results

From the section

Final

Rank Name Country Distance 1 Dani Samuels Aus 64.88 2 Seema Punia Ind 61.61 3 Jade Lally Eng 60.48 4 Siositina Hakeai NZ 58.67 5 Krishna Poonia Ind 57.84 6 Kellion Knibb Jam 57.39 7 Eden Francis Eng 55.80 8 Danniel Thomas Jam 55.02 9 Taryn Gollshewsky Aus 53.04 10 Christie Chamberlain Aus 52.61 11 Kirsty Law Sco 52.33 12 Julie Labonte Can 52.30

Qualification Round

Group A

Rank Name Country Distance 1 Dani Samuels Aus 64.53 Q 2 Seema Punia Ind 58.44 Q 3 Taryn Gollshewsky Aus 58.24 Q / PB 4 Siositina Hakeai NZ 57.19 Q 5 Jade Lally Eng 57.13 Q 6 Kellion Knibb Jam 56.64 q 7 Eden Francis Eng 55.05 q 8 Kirsty Law Sco 54.68 q 9 Danniel Thomas Jam 54.32 q 10 Christie Chamberlain Aus 52.46 q 11 Krishna Poonia Ind 51.36 q 12 Julie Labonte Can 50.32 q 13 Androniki Lada Cyp 49.78 14 Shadine Duquemin Jey 48.77 15 Annie Alexander Tri 47.73 16 Julia Agawu Gha 41.79 Auriol Dongmo Mekemnang Cmr DNS

PB = Best performance of the athlete

Q = Qualified by place

q = Qualified by performance