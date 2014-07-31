Athletics: Women's 100m hurdles results

Final

RankNameCountryTime
1Sally PearsonAus12.67
2Tiffany PorterEng12.80
3Angela WhyteCan13.02
4Danielle WilliamsJam13.06
5Michelle JennekeAus13.36
6Kierre BecklesBar13.38
7Josanne LucasTri13.41
8Shannon McannAus13.60

Heat 1

RankNameCountryTime
1Tiffany Porter Eng12.84Q
2Danielle Williams Jam13.15Q
3Kierre Beckles Bar13.32q
4Michelle Jenneke Aus13.33q
5Ugonna Ndu Ngr13.35
6Demeteria Edgecomb Bah14.04
7Raja Nursheena Raja Azhar Mas14.30

Heat 2

RankNameCountryTime
1Sally Pearson Aus12.69Q
2Josanne Lucas TTO13.38Q
3Serita Solomon Eng13.38
4Indira Spence Jam13.44
5Phylicia George Can13.66
6Krystal Bodie Bah13.71
7Silvia Panguana Moz14.98

Heat 3

RankNameCountryTime
1Angela Whyte Can13.33Q
2Shannon Mccann Aus13.34Q
3Nichole Denby Ngr13.54
4Monique Morgan Jam13.61
5Deborah John Tto13.63
6Kylie Robilliard Ggy14.20

Q = Qualified by place

q = Qualified by time

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