Athletics: Women's 100m hurdles results
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- From the section Commonwealth Games
Final
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Sally Pearson
|Aus
|12.67
|2
|Tiffany Porter
|Eng
|12.80
|3
|Angela Whyte
|Can
|13.02
|4
|Danielle Williams
|Jam
|13.06
|5
|Michelle Jenneke
|Aus
|13.36
|6
|Kierre Beckles
|Bar
|13.38
|7
|Josanne Lucas
|Tri
|13.41
|8
|Shannon Mcann
|Aus
|13.60
Heat 1
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Tiffany Porter
|Eng
|12.84
|Q
|2
|Danielle Williams
|Jam
|13.15
|Q
|3
|Kierre Beckles
|Bar
|13.32
|q
|4
|Michelle Jenneke
|Aus
|13.33
|q
|5
|Ugonna Ndu
|Ngr
|13.35
|6
|Demeteria Edgecomb
|Bah
|14.04
|7
|Raja Nursheena Raja Azhar
|Mas
|14.30
Heat 2
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Sally Pearson
|Aus
|12.69
|Q
|2
|Josanne Lucas
|TTO
|13.38
|Q
|3
|Serita Solomon
|Eng
|13.38
|4
|Indira Spence
|Jam
|13.44
|5
|Phylicia George
|Can
|13.66
|6
|Krystal Bodie
|Bah
|13.71
|7
|Silvia Panguana
|Moz
|14.98
Heat 3
|Rank
|Name
|Country
|Time
|1
|Angela Whyte
|Can
|13.33
|Q
|2
|Shannon Mccann
|Aus
|13.34
|Q
|3
|Nichole Denby
|Ngr
|13.54
|4
|Monique Morgan
|Jam
|13.61
|5
|Deborah John
|Tto
|13.63
|6
|Kylie Robilliard
|Ggy
|14.20
Q = Qualified by place
q = Qualified by time