Women's 1m Springboard Preliminary Results

Final
|Rank
|Name
|Country
|Dive 1
|Dive 2
|Dive 3
|Dive 4
|Dive 5
|Total
|1
|Jennifer Abel
|Can
|57.60
|54.05
|55.90
|61.20
|58.50
|287.25
|2
|Madison Keeney
|Aus
|46.00
|57.00
|69.75
|42.00
|67.20
|281.95
|3
|Esther Qin
|Aus
|54.00
|58.50
|42.55
|61.20
|62.40
|278.65
|4
|Georgia Sheehan
|Aus
|55.20
|51.60
|58.50
|53.30
|60.00
|278.60
|5
|Grace Reid
|Sco
|54.00
|54.60
|58.50
|54.00
|48.30
|269.40
|6
|Pamela Ware
|Can
|57.60
|54.60
|29.90
|67.50
|55.50
|265.10
|7
|Hannah Starling
|Eng
|50.60
|58.50
|51.75
|52.80
|50.40
|264.05
|8
|Cheong Jun Hoong
|Mas
|57.60
|44.20
|46.00
|57.60
|54.60
|260.00
|9
|Rebecca Gallantree
|Eng
|57.60
|41.40
|51.00
|54.60
|54.60
|259.20
|10
|Alicia Blagg
|Eng
|50.40
|33.60
|59.80
|55.20
|58.50
|257.50
|11
|Emma Friesen
|Can
|54.00
|54.60
|39.10
|49.20
|52.50
|249.40
|12
|Traisy Vivien Tukiet
|Mas
|54.00
|46.80
|41.40
|27.30
|36.25
|205.75
Preliminary Round
|Rank
|Name
|Country
|Dive 1
|Dive 2
|Dive 3
|Dive 4
|Dive 5
|Total
|Result
|1
|Esther Qin
|Aus
|55.20
|54.60
|55.20
|60.00
|58.50
|283.50
|Q
|2
|Pamela Ware
|Can
|50.40
|54.60
|41.40
|70.50
|61.50
|278.40
|Q
|3
|Maddison Keeney
|Aus
|55.20
|63.00
|34.10
|52.50
|70.40
|275.20
|Q
|4
|Cheong Jun Hoong
|Mas
|52.80
|54.60
|48.30
|51.60
|58.50
|265.80
|Q
|5
|Jennifer Abel
|Can
|54.00
|48.30
|58.50
|50.40
|53.30
|264.50
|Q
|6
|Rebecca Gallantree
|Eng
|50.40
|44.85
|58.50
|54.60
|52.00
|260.35
|Q
|7
|Grace Reid
|Sco
|50.40
|58.50
|45.50
|55.20
|48.30
|257.90
|Q
|8
|Hannah Starling
|Eng
|44.00
|54.60
|50.60
|52.80
|50.40
|252.40
|Q
|9
|Emma Friesen
|Can
|54.00
|54.60
|41.40
|48.00
|51.25
|249.25
|Q
|10
|Georgia Sheehan
|Aus
|51.75
|50.40
|41.60
|54.60
|50.40
|248.75
|Q
|11
|Alicia Blagg
|Eng
|54.00
|33.60
|57.20
|40.25
|52.00
|237.05
|Q
|12
|Traisy Vivien Tukiet
|Mas
|52.80
|50.70
|44.85
|40.95
|30.00
|219.30
|Q
|13
|Maria Zarka
|Tga
|36.00
|28.75
|38.40
|46.80
|22.50
|172.45
|R
Q=Qualification: Top 12 qualify for the final