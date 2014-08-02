Diving: Women's 3m Springboard

Final

RankNameCountryDive 1Dive 2Dive 3Dive 4Dive 5Total
1Esther QinAus61.5069.7576.5076.5063.00347.25
2Jennifer AbelCan64.5070.5070.5068.2051.00324.70
3Hannah StarlingEng63.0060.4563.0063.0067.50316.95
4Maddison KeeneyAus63.0067.5040.5068.2069.00308.20
5Ng Yan LeeMas67.5068.2046.5063.0063.00308.20
6Pamela WareCan64.5065.1048.0063.0067.50308.10
7Alicia BlaggEng70.5052.5071.3054.0052.65300.95
8Annabelle SmithAus63.0049.5058.5060.4567.50298.95
9Grace ReidSco56.7058.8063.0060.2058.80297.50
10Rebecca GallantreeEng57.0058.5065.1048.6063.00292.20
11Nur Dhabitah SabriMas63.0055.8054.6065.8045.00284.20
12Cheong Jun HoongMas58.5054.6063.0048.0047.85271/95

Preliminary Round

RankNameCountryDive 1Dive 2Dive 3Dive 4Dive 5Total
1Jennifer AbelCan666367.574.4066336.90Q
2Maddison KeeneyAus64.56367.569.7572336.75Q
3Esther QinAus6065.0970.56663324.60Q
4Hannah StarlingEng58.563.55606366311.05Q
5Ng Yan LeeMas6360.456364.560310.95Q
6Alicia BlaggEng64.561.549.66362.1300.7Q
7Nur Dhabitah SabriMas64.569.7550.446.261.5292.35Q
8Annabelle SmithAus60544569.7561.5290.25Q
9Pamela WareCan5744.9558.561.567.5289.45Q
10Grace ReidSco56.751.858.560.254.6281.80Q
11Rebecca GallantreeEng52.55446.560.7552.5266.25Q
12Cheong Jun HoongMas64.529.43676.550.75257.14Q
13Emma FriesenCan43.560927.954194.40R
14Maria ZarkaTga3043.4493527184.40R

Q = Qualified

R = Reserve

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