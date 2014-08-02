Diving: Women's 3m Springboard
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- From the section Commonwealth Games
Final
|Rank
|Name
|Country
|Dive 1
|Dive 2
|Dive 3
|Dive 4
|Dive 5
|Total
|1
|Esther Qin
|Aus
|61.50
|69.75
|76.50
|76.50
|63.00
|347.25
|2
|Jennifer Abel
|Can
|64.50
|70.50
|70.50
|68.20
|51.00
|324.70
|3
|Hannah Starling
|Eng
|63.00
|60.45
|63.00
|63.00
|67.50
|316.95
|4
|Maddison Keeney
|Aus
|63.00
|67.50
|40.50
|68.20
|69.00
|308.20
|5
|Ng Yan Lee
|Mas
|67.50
|68.20
|46.50
|63.00
|63.00
|308.20
|6
|Pamela Ware
|Can
|64.50
|65.10
|48.00
|63.00
|67.50
|308.10
|7
|Alicia Blagg
|Eng
|70.50
|52.50
|71.30
|54.00
|52.65
|300.95
|8
|Annabelle Smith
|Aus
|63.00
|49.50
|58.50
|60.45
|67.50
|298.95
|9
|Grace Reid
|Sco
|56.70
|58.80
|63.00
|60.20
|58.80
|297.50
|10
|Rebecca Gallantree
|Eng
|57.00
|58.50
|65.10
|48.60
|63.00
|292.20
|11
|Nur Dhabitah Sabri
|Mas
|63.00
|55.80
|54.60
|65.80
|45.00
|284.20
|12
|Cheong Jun Hoong
|Mas
|58.50
|54.60
|63.00
|48.00
|47.85
|271/95
Preliminary Round
|Rank
|Name
|Country
|Dive 1
|Dive 2
|Dive 3
|Dive 4
|Dive 5
|Total
|1
|Jennifer Abel
|Can
|66
|63
|67.5
|74.40
|66
|336.90
|Q
|2
|Maddison Keeney
|Aus
|64.5
|63
|67.5
|69.75
|72
|336.75
|Q
|3
|Esther Qin
|Aus
|60
|65.09
|70.5
|66
|63
|324.60
|Q
|4
|Hannah Starling
|Eng
|58.5
|63.55
|60
|63
|66
|311.05
|Q
|5
|Ng Yan Lee
|Mas
|63
|60.45
|63
|64.5
|60
|310.95
|Q
|6
|Alicia Blagg
|Eng
|64.5
|61.5
|49.6
|63
|62.1
|300.7
|Q
|7
|Nur Dhabitah Sabri
|Mas
|64.5
|69.75
|50.4
|46.2
|61.5
|292.35
|Q
|8
|Annabelle Smith
|Aus
|60
|54
|45
|69.75
|61.5
|290.25
|Q
|9
|Pamela Ware
|Can
|57
|44.95
|58.5
|61.5
|67.5
|289.45
|Q
|10
|Grace Reid
|Sco
|56.7
|51.8
|58.5
|60.2
|54.6
|281.80
|Q
|11
|Rebecca Gallantree
|Eng
|52.5
|54
|46.5
|60.75
|52.5
|266.25
|Q
|12
|Cheong Jun Hoong
|Mas
|64.5
|29.4
|36
|76.5
|50.75
|257.14
|Q
|13
|Emma Friesen
|Can
|43.5
|60
|9
|27.9
|54
|194.40
|R
|14
|Maria Zarka
|Tga
|30
|43.4
|49
|35
|27
|184.40
|R
Q = Qualified
R = Reserve