Gold Coast 2018: Swimming - Women's 400m Individual Medley

Heats

Heat 2
RankCountryNameReactionTime
1SCOHannah Miley0.714:38.20 
2ENGAimee Willmott0.764:39.19 
3CANSarah Darcel0.624:41.55 
4AUSKaylee Mckeown0.694:46.13 
5ENGRosie Rudin0.744:47.50 
6RSAMarlies Ross0.724:55.30 
Heat 1
RankCountryNameReactionTime
1AUSMeg Bailey0.734:41.51 
2AUSBlair Evans0.734:41.54 
3CANErika Seltenreich-Hodgson0.674:41.81 
4CANMary-Sophie Harvey0.724:43.40 
5ENGAbbie Wood0.694:44.39 
6SAMAlania Suttie0.725:23.97 

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