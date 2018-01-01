Gold Coast 2018: Swimming - Women's 400m Individual Medley
- From the section Commonwealth Games
Heats
|Heat 2
|Rank
|Country
|Name
|Reaction
|Time
|1
|SCO
|Hannah Miley
|0.71
|4:38.20
|2
|ENG
|Aimee Willmott
|0.76
|4:39.19
|3
|CAN
|Sarah Darcel
|0.62
|4:41.55
|4
|AUS
|Kaylee Mckeown
|0.69
|4:46.13
|5
|ENG
|Rosie Rudin
|0.74
|4:47.50
|6
|RSA
|Marlies Ross
|0.72
|4:55.30
|Heat 1
|Rank
|Country
|Name
|Reaction
|Time
|1
|AUS
|Meg Bailey
|0.73
|4:41.51
|2
|AUS
|Blair Evans
|0.73
|4:41.54
|3
|CAN
|Erika Seltenreich-Hodgson
|0.67
|4:41.81
|4
|CAN
|Mary-Sophie Harvey
|0.72
|4:43.40
|5
|ENG
|Abbie Wood
|0.69
|4:44.39
|6
|SAM
|Alania Suttie
|0.72
|5:23.97