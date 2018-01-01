Gold Coast: Swimming - Women's 200m Freestyle
Heats
|Heat 3
|Rank
|Country
|Name
|Reaction
|Time
|1
|AUS
|Emma Mckeon
|0.70
|1:57.40
|2
|CAN
|Taylor Ruck
|0.71
|1:57.44
|3
|ENG
|Holly Hibbott
|0.77
|1:58.10
|4
|WAL
|Kathryn Greenslade
|0.77
|1:59.66
|5
|RSA
|Dune Coetzee
|0.70
|2:04.15
|6
|CAY
|Lauren Hew
|0.69
|2:07.21
|7
|CAY
|Alison Jackson
|0.78
|2:12.08
|Heat 2
|Rank
|Country
|Name
|Reaction
|Time
|1
|AUS
|Ariarne Titmus
|0.75
|1:57.02
|2
|AUS
|Leah Neale
|0.68
|1:58.91
|3
|SCO
|Lucy Hope
|0.69
|1:59.18
|4
|NZL
|Carina Doyle
|0.75
|2:00.01
|5
|JEY
|Gemma Atherley
|0.73
|2:03.64
|6
|RSA
|Marlies Ross
|0.69
|2:08.29
|7
|SEY
|Therese Soukup
|0.91
|2:15.63
|Heat 1
|Rank
|Country
|Name
|Reaction
|Time
|1
|ENG
|Eleanor Faulkner
|0.74
|1:57.87
|2
|CAN
|Penny Oleksiak
|0.72
|1:58.21
|3
|WAL
|Ellena Jones
|0.68
|2:01.47
|4
|BAH
|Joanna Evans
|0.74
|2:01.75
|5
|RSA
|Kristin Bellingan
|0.75
|2:04.37
|6
|ANT
|Makaela Holowchak
|0.72
|2:14.01
|7
|ANT
|Aliah Maginley
|0.77
|2:25.35