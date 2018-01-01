Gold Coast: Swimming - Women's 200m Freestyle

Heats

Heat 3
RankCountryNameReactionTime
1AUSEmma Mckeon0.701:57.40 
2CANTaylor Ruck0.711:57.44 
3ENGHolly Hibbott0.771:58.10 
4WALKathryn Greenslade0.771:59.66 
5RSADune Coetzee0.702:04.15
6CAYLauren Hew0.692:07.21 
7CAYAlison Jackson0.782:12.08 
Heat 2
RankCountryNameReactionTime
1AUSAriarne Titmus0.751:57.02 
2AUSLeah Neale0.681:58.91 
3SCOLucy Hope0.691:59.18 
4NZLCarina Doyle0.752:00.01 
5JEYGemma Atherley0.732:03.64 
6RSAMarlies Ross0.692:08.29 
7SEYTherese Soukup0.912:15.63 
Heat 1
RankCountryNameReactionTime
1ENGEleanor Faulkner0.741:57.87 
2CANPenny Oleksiak0.721:58.21 
3WALEllena Jones0.682:01.47 
4BAHJoanna Evans0.742:01.75 
5RSAKristin Bellingan0.752:04.37 
6ANTMakaela Holowchak0.722:14.01 
7ANTAliah Maginley0.772:25.35 

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