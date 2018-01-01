Gold Coast 2018: Swimming - Men's 200m Freestyle
- From the section Commonwealth Games
Heats
|Heat 1
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|MRI
|Gregory Anodin
|1:58.92
|2
|MOZ
|Erico Cuna
|1:59.43
|3
|SEY
|Dean Hoffman
|1:59.54
|4
|ANT
|Stefano Mitchell
|2:00.46
|5
|GIB
|Aidan Carrol
|2:07.82
|6
|SVG
|Cruz Halbich
|2:09.61
|Heat 2
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|AUS
|Kyle Chalmers
|1:47.10
|2
|SA
|Chad Le Clos
|1:47.37
|3
|SCO
|Stephen Milne
|1:48.08
|4
|CAN
|Carson Olafson
|1:49.14
|5
|COK
|Wesley Roberts
|1:49.35
|6
|MAS
|Welson Wee Sheng Sim
|1:49.58
|7
|NI
|James Brown
|1:53.23
|8
|MRI
|Mathieu Marquet
|1:53.27
|Heat 3
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|ENG
|James Guy
|1:47.04
|2
|AUS
|Mack Horton
|1:47.89
|3
|SCO
|Craig Mclean
|1:48.42
|4
|ENG
|Nicholas Grainger
|1:48.72
|5
|NZ
|Matthew Stanley
|1:48.75
|6
|ENG
|Cameron Kurle
|1:48.96
|7
|BAR
|Alex Sobers
|1:51.87
|8
|PNG
|Samuel Seghers
|1:56.68
|Heat 4
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|SCO
|Duncan Scott
|1:46.62
|2
|WAL
|Calum Jarvis
|1:47.08
|3
|AUS
|Alexander Graham
|1:47.35
|4
|NI
|Jordan Sloan
|1:48.16
|5
|CAN
|Jeremy Bagshaw
|1:49.60
|6
|SA
|Eben Vorster
|1:50.78
|7
|CAN
|Samuel Belanger
|1:51.69
|8
|CYP
|Constantinos Hadjittooulis
|1:58.36