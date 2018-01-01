Gold Coast 2018: Swimming - Women's 50m Freestyle
Heats
|Heat 1
|Rank
|Name
|Name
|Time
|1
|GHA
|Maayaa Ayawere
|28.38
|2
|TGA
|Charissa Panuve
|30.34
|3
|SLE
|Bunturabie Jalloh
|30.27
|Heat 2
|Rank
|Name
|Name
|Time
|1
|SEY
|Therese Soukup
|28.45
|2
|GIB
|Christina Linares
|28.68
|3
|SRI
|Vinoli Kaluarachchi
|28.76
|4
|UGA
|Avice Meya
|29.09
|5
|BAN
|Miss Khatun
|31.10
|6
|ANT
|Aliah Maginley
|31.20
|Heat 3
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|FIJ
|Matelita Buadromo
|27.19
|2
|GGY
|Tatiana Tostevin
|27.52
|3
|SRI
|Dilrukshi Perera
|27.75
|4
|GRN
|Oreoluwa Cherebin
|28.38
|5
|SEY
|Aaliyah Palestrini
|28.52
|6
|ANT
|Makaela Holowchak
|28.65
|7
|PAK
|Bisma Khan
|28.75
|8
|GUY
|Jamila Sanmoogan
|28.86
|Heat 4
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|AUS
|Shayna Jack
|24.50
|2
|NZ
|Laticia Transom
|25.96
|3
|CYP
|Kalia Antoniou
|25.97
|4
|SGP
|Ting Wen Quah
|26.22
|5
|CAY
|Alison Jackson
|27.34
|6
|MRI
|Elodie Poo Cheong
|27.63
|7
|SOL
|Angella Charles
|36.18
|CAN
|Penny Oleksiak
|DNS
|Heat 5
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|AUS
|Bronte Campbell
|24.87
|2
|SA
|Erin Gallagher
|25.21
|3
|ENG
|Anna Hopkin
|25.29
|4
|SA
|Emma Chelius
|25.62
|5
|NI
|Danielle Hill
|26.02
|6
|CAY
|Lauren Hew
|26.59
|7
|FIJ
|Cheyenne Rova
|27.08
|8
|ZAM
|Tilka Paljk
|27.47
|Heat 6
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|AUS
|Cate Campbell
|24.24
|2
|CAN
|Taylor Ruck
|25.13
|3
|CAN
|Kayla Sanchez
|25.47
|4
|SCO
|Lucy Hope
|25.85
|5
|ENG
|Jessica Jackson
|26.01
|6
|KEN
|Maria Brunlehner
|26.70
|7
|SAM
|Lushavel Stickland
|26.84
|8
|KEN
|Emily Siobhan Muteti
|27.14