Gold Coast 2018: Swimming - Women's 50m Freestyle

Heats

Heat 1
RankNameNameTime
1GHAMaayaa Ayawere28.38
2TGACharissa Panuve30.34
3SLEBunturabie Jalloh30.27
Heat 2
RankNameNameTime
1SEYTherese Soukup28.45 
2GIBChristina Linares28.68 
3SRIVinoli Kaluarachchi28.76 
4UGAAvice Meya29.09 
5BANMiss Khatun31.10 
6ANTAliah Maginley31.20
Heat 3
RankCountryNameTime
1FIJMatelita Buadromo27.19 
2GGYTatiana Tostevin27.52 
3SRIDilrukshi Perera27.75 
4GRNOreoluwa Cherebin28.38 
5SEYAaliyah Palestrini28.52 
6ANTMakaela Holowchak28.65 
7PAKBisma Khan28.75 
8GUYJamila Sanmoogan28.86 
Heat 4
RankCountryNameTime
1AUSShayna Jack24.50 
2NZLaticia Transom25.96 
3CYPKalia Antoniou25.97 
4SGPTing Wen Quah26.22 
5CAYAlison Jackson27.34 
6MRIElodie Poo Cheong27.63 
7SOLAngella Charles36.18 
CANPenny OleksiakDNS
Heat 5
RankCountryNameTime
1AUSBronte Campbell24.87 
2SAErin Gallagher25.21 
3ENGAnna Hopkin25.29 
4SAEmma Chelius25.62 
5NIDanielle Hill26.02 
6CAYLauren Hew26.59 
7FIJCheyenne Rova27.08 
8ZAMTilka Paljk27.47
Heat 6
RankCountryNameTime
1AUSCate Campbell24.24 
2CANTaylor Ruck25.13 
3CANKayla Sanchez25.47 
4SCOLucy Hope25.85 
5ENGJessica Jackson26.01 
6KENMaria Brunlehner26.70 
7SAMLushavel Stickland26.84 
8KENEmily Siobhan Muteti27.14

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