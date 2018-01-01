Gold Coast 2018: Swimming - Women's 100m backstroke
- From the section Commonwealth Games
Heats
|Heat 1
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|SEY
|Aaliyah Palestrini
|1:07.26
|2
|SRI
|Vinoli Kaluarachchi
|1:07.64
|3
|SEY
|Therese Soukup
|1:10.57
|Heat 2
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|AUS
|Kaylee Mckeown
|1:00.65
|2
|CAN
|Taylor Ruck
|1:00.72
|3
|AUS
|Hayley Baker
|1:00.82
|4
|ENG
|Anna Maine
|1:02.63
|5
|NI
|Danielle Hill
|1:03.08
|6
|MAS
|Caroline Zi Xin Chan
|1:05.94
|7
|KEN
|Sylvia Tanya Atieno Brunlehner
|1:06.64
|WAL
|Harriet West
|DNS
|Heat 3
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|AUS
|Emily Seebohm
|0:58.91
|2
|SCO
|Kathleen Dawson
|1:01.38
|3
|CAN
|Jade Hannah
|1:01.51
|4
|SCO
|Cassie Wild
|1:02.29
|5
|BOT
|Naomi Ruele
|1:02.58
|6
|SA
|Mariella Venter
|1:03.39
|7
|JEY
|Gemma Atherley
|1:04.75
|8
|CAY
|Lauren Hew
|1:06.41
|Heat 4
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|CAN
|Kylie Masse
|0:58.70
|2
|ENG
|Elizabeth Simmonds
|1:00.49
|3
|WAL
|Georgia Davies
|1:00.57
|4
|ENG
|Jessica Fullalove
|1:01.04
|5
|NZ
|Bobbi Gichard
|1:01.33
|6
|SA
|Nathania Van Niekerk
|1:02.81
|7
|GGY
|Tatiana Tostevin
|1:04.90
|8
|SAM
|Lushavel Stickland
|1:06.02