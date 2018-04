Gold Coast 2018: Artistic Gymnastics - Women's Individual All-Around

Final

Rank Country Name Total points 1 CAN Elsabeth Black 54.200 2 AUS Georgia Godwin 53.800 3 ENG Alice Kinsella 53.15 4 AUS Georgia-Rose Brown 53.000 5 ENG Kelly Simm 52.600 6 WAL Latalia Bevan 52.550 7 WAL Maisie Methuen 52.550 8 CAN Isabela Onyshko 51.900 9 SCO Cara Kennedy 49.150 10 SCO Shannon Archer 48.850 11 MAS Yueh Tan Ing 47.400 12 MAS Farah Ann Abdul Hadi 46.875 13 NZL Stella Ashcroft 46.050 14 IND Aruna Budda Reddy 44.400 15 IOM Nicole Burns 44.300 16 IND Pranati Das 43.900 17 JEY Bonita Shurmer 43.550 18 JEY Rachelle Flambard 42.450

Qualification

Rank Country Name Total points Qualified 1 CAN Elsabeth Black 53.900 Q 2 ENG Kelly Simm 53.600 Q 3 ENG Alice Kinsella 53.600 Q 4 CAN Isabela Onyshko 52.950 Q 5 AUS Georgia-Rose Brown 52.700 Q 6 WAL Maisie Methuen 52.300 Q 7 WAL Latalia Bevan 52.050 Q 8 AUS Georgia Godwin 51.150 Q 9 WAL Emily Thomas 50.975 10 AUS Rianna Mizzen 49.700 11 SCO Shannon Archer 48.350 Q 12 MAS Farah Ann Abdul Hadi 48.300 Q 13 SCO Cara Kennedy 47.600 Q 14 MAS Yueh Tan Ing 46.650 Q 15 SCO Isabella Tolometti 46.300 16 SA Claudia Cummins 46.025 Q 17 NZ Stella Ashcroft 45.725 Q 18 SA Naveen Daries 45.350 Q 19 IOM Nicole Burns 45.125 Q 20 JEY Bonita Shurmer 44.150 Q 21 IND Pranati Das 43.800 Q 22 IND Aruna Budda Reddy 43.500 R1 23 MAS Nur Azira Aziri 42.900 24 IND Pranati Nayak 42.675 25 JEY Rachelle Flambard 41.750 R2 26 MLT Sana Grillo 41.350 R3 27 CYP Eleni Eliades 40.350 R4 28 CYP Gloria Philassides 39.300 29 SRI Ridma Bengalage 38.450 30 CAY Raegan Rutty 36.350 31 SRI Amaya Kalukottage 36.300 32 SRI Kaushini Gamage 33.850 33 CAY Samantha Peene 32.375 MAS Geanie Ng DNS

