Cycling- Women's Individual Pursuit results
Qualifying
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|SCO
|Katie Archibald
|3:24.119
|2
|AUS
|Rebecca Wiasak
|3:25.936
|3
|AUS
|Annette Edmondson
|3:27.255
|4
|AUS
|Ashlee Ankudinoff
|3:27.624
|5
|NZ
|Kirstie James
|3:29.192
|6
|NZ
|Ellesse Andrews
|3:33.707
|7
|CAN
|Annie Foreman-Mackey
|3:33.975
|8
|WAL
|Ciara Horne
|3:35.153
|9
|NZ
|Bryony Botha
|3:35.394
|10
|ENG
|Emily Nelson
|3:36.397
|11
|CAN
|Kinley Gibson
|3:36.582
|12
|ENG
|Emily Kay
|3:37.501
|13
|ENG
|Eleanor Dickinson
|3:37.616
|14
|WAL
|Jessica Roberts
|3:37.625
|15
|WAL
|Hayley Jones
|3:37.658
|16
|CAN
|Ariane Bonhomme
|3:38.604
|17
|NI
|Eileen Burns
|3:42.486
|18
|SA
|Charlene Du Preez
|3:45.764
|19
|SA
|Ilze Bole
|3:53.312
|20
|IND
|Sonali Mayanglambam
|3:59.028
|21
|SA
|Danielle Van Niekerk
|4:03.570
|22
|IND
|Amritha Reghunath
|4:12.437