Cycling- Women's Individual Pursuit results

Qualifying

RankCountryNameTime
1SCOKatie Archibald3:24.119
2AUSRebecca Wiasak3:25.936
3AUSAnnette Edmondson3:27.255
4AUSAshlee Ankudinoff3:27.624
5NZKirstie James3:29.192
6NZEllesse Andrews3:33.707
7CANAnnie Foreman-Mackey3:33.975
8WALCiara Horne3:35.153
9NZBryony Botha3:35.394
10ENGEmily Nelson3:36.397
11CANKinley Gibson3:36.582
12ENGEmily Kay3:37.501
13ENGEleanor Dickinson3:37.616
14WALJessica Roberts3:37.625
15WALHayley Jones3:37.658
16CANAriane Bonhomme3:38.604
17NIEileen Burns3:42.486
18SACharlene Du Preez3:45.764
19SAIlze Bole3:53.312
20INDSonali Mayanglambam3:59.028
21SADanielle Van Niekerk4:03.570
22INDAmritha Reghunath4:12.437

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