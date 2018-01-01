Gold Coast 2018: Swimming - Women's 50m Butterfly

Heats

Heat 1
RankCountryNameTime
1GRNOreoluwa Cherebin30.43 
2GIBChristina Linares31.92 
3UGAAvice Meya32.50 
4BANMiss Khatun32.96 
5TGACharissa Panuve33.09 
Heat 2
RankCountryNameTime
1AUSHolly Barratt26.14 
2NZHelena Gasson27.10 
2WALHarriet Jones27.10 
4SAEmma Chelius27.55 
5IOMCharlotte Atkinson27.72 
6LCAKatie Kyle28.80 
7CAYLauren Hew29.38 
8FIJCheyenne Rova29.70
Heat 3
RankCountryNameTime
1AUSMadeline Groves25.81 
2CANPenny Oleksiak25.95 
3WALAlys Thomas26.95 
4SGPTing Wen Quah27.44 
5KENEmily Siobhan Muteti28.46 
6FIJMatelita Buadromo29.12 
7SRIDilrukshi Perera29.81 
8GUYJamila Sanmoogan29.97
Heat 3
RankCountryNameTime
1AUSCate Campbell25.83 
2CANRebecca Smith26.65 
3JAMAlia Atkinson26.91 
4SAErin Gallagher27.05 
5WALHarriet West27.41 
6MRIElodie Poo Cheong28.63 
7JEYGemma Atherley28.94 
8SEYAaliyah Palestrini30.59

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