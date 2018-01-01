Commonwealth Games: Cycling - Men's Time Trial results

Final

RankCountryNameTime
1AUSMatt Glaetzer0:59.340
2NZEdward Dawkins0:59.928
3SCOCallum Skinner1:01.083
4NZZac Williams1:01.132
5SCOJonathan Wale1:01.261
6AUSPatrick Constable1:01.438
7NZDylan Kennett1:01.546
8ENGJoseph Truman1:01.795
9TTONicholas Paul1:01.899
10AUSNicholas Yallouris1:01.945
11MASMuhammad Fadhil Mohd Zonis1:02.073
12ENGKian Emadi1:02.079
13WALLewis Oliva1:02.198
14CANStefan Ritter1:02.339
15ENGDaniel Bigham1:02.691
16WALEthan Vernon1:02.935
17MASMuhammad Shah Firdaus Sahrom1:03.253
18CANAidan Caves1:03.324
19MASIrwandie Lakasek1:04.640
20INDSahil Kumar1:05.538
21INDRanjit Singh1:05.671
22INDSanuraj Sanandaraj1:06.097
23SEYChristopher Gerry1:14.460
24SEYStephen Belle1:14.639

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