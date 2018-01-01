Commonwealth Games: Cycling - Men's Time Trial results
- From the section Commonwealth Games
Final
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|AUS
|Matt Glaetzer
|0:59.340
|2
|NZ
|Edward Dawkins
|0:59.928
|3
|SCO
|Callum Skinner
|1:01.083
|4
|NZ
|Zac Williams
|1:01.132
|5
|SCO
|Jonathan Wale
|1:01.261
|6
|AUS
|Patrick Constable
|1:01.438
|7
|NZ
|Dylan Kennett
|1:01.546
|8
|ENG
|Joseph Truman
|1:01.795
|9
|TTO
|Nicholas Paul
|1:01.899
|10
|AUS
|Nicholas Yallouris
|1:01.945
|11
|MAS
|Muhammad Fadhil Mohd Zonis
|1:02.073
|12
|ENG
|Kian Emadi
|1:02.079
|13
|WAL
|Lewis Oliva
|1:02.198
|14
|CAN
|Stefan Ritter
|1:02.339
|15
|ENG
|Daniel Bigham
|1:02.691
|16
|WAL
|Ethan Vernon
|1:02.935
|17
|MAS
|Muhammad Shah Firdaus Sahrom
|1:03.253
|18
|CAN
|Aidan Caves
|1:03.324
|19
|MAS
|Irwandie Lakasek
|1:04.640
|20
|IND
|Sahil Kumar
|1:05.538
|21
|IND
|Ranjit Singh
|1:05.671
|22
|IND
|Sanuraj Sanandaraj
|1:06.097
|23
|SEY
|Christopher Gerry
|1:14.460
|24
|SEY
|Stephen Belle
|1:14.639