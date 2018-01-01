Commonwealth Games: Weightlifting - Women's 90kg

Final

RankCountryNameSnatch Score (kg)Clean & Jerk Score (kg)Total Score (kg)
1FIJEileen Cikamatana103130233
2AUSKaity Fassina104128232
3CMRClementine Meukeugni Noumbissi101125226
4MASSiti Aisyah Md Rosli91123214
5NZTracey Lambrechs93120213
6WALTayla Howe92115207
7PNGLorraine Harry89115204
8INDLalchhanhimi85109194

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