Commonwealth Games: Swimming - Women's 200m Butterfly results
- From the section Commonwealth Games
Heats
|Heat 2
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|WAL
|Alys Thomas
|2:07.72
|2
|AUS
|Laura Taylor
|2:08.43
|3
|CAN
|Mabel Zavaros
|2:08.71
|4
|AUS
|Emma Mckeon
|2:09.55
|5
|ENG
|Laura Stephens
|2:11.18
|6
|SCO
|Hannah Miley
|2:11.53
|7
|WAL
|Harriet Jones
|2:14.35
|SAM
|Alania Suttie
|DNS
|Heat 1
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|AUS
|Brianna Throssell
|2:09.93
|2
|IOM
|Charlotte Atkinson
|2:09.95
|3
|ENG
|Emily Large
|2:11.35
|4
|SCO
|Keanna Macinnes
|2:11.78
|5
|SA
|Dune Coetzee
|2:12.38
|6
|ENG
|Aimee Willmott
|2:12.40
|7
|NZ
|Helena Gasson
|2:13.25