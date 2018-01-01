Commonwealth Games: Swimming - Women's 400m Freestyle results
Heats
|Heat 3
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|AUS
|Ariarne Titmus
|4:10.22
|2
|ENG
|Eleanor Faulkner
|4:11.19
|3
|AUS
|Mikkayla Sheridan
|4:11.69
|4
|AUS
|Jessica Ashwood
|4:13.12
|5
|SCO
|Hannah Miley
|4:14.62
|6
|SA
|Kate Beavon
|4:17.59
|7
|SCO
|Abbie Houston
|4:19.52
|8
|SA
|Kristin Bellingan
|4:20.92
|Heat 2
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|ENG
|Holly Hibbott
|4:11.65
|2
|SCO
|Camilla Hattersley
|4:12.26
|3
|BAH
|Joanna Evans
|4:12.38
|4
|NZ
|Carina Doyle
|4:13.33
|5
|CAN
|Mary-Sophie Harvey
|4:14.26
|6
|SA
|Dune Coetzee
|4:15.21
|7
|WAL
|Ellena Jones
|4:18.92
|8
|JEY
|Gemma Atherley
|4:22.55
|Heat 1
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|FIJ
|Matelita Buadromo
|4:31.60
|2
|ANT
|Makaela Holowchak
|4:41.90
|3
|CAY
|Alison Jackson
|4:42.01
|4
|SEY
|Therese Soukup
|4:45.35
|5
|ANT
|Aliah Maginley
|5:09.66