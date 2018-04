Commonwealth Games: Rhythmic Gymnastics - Individual All Around

Qualification

Rank Country Name Total 1 CYP Diamanto Evripidou 56.975 Q 2 MAS Kwan Dict Weng 50.00 Q 3 MAS Sie Yan Koi 49.950 Q 4 WAL Laura Halford 49.600 Q 5 CYP Viktoria Skittidi 49.450 Q 6 MAS Izzah Amzan 48.950 7 AUS Enid Sung 47.450 Q 8 AUS Alexandra Kiroi-Bogatyreva 47.450 Q 9 CAN Sophie Crane 47.200 Q 10 AUS Danielle Prince 47.200 11 CYP Eleni Ellina 47.000 12 CAN Katherine Uchida 46.800 13 SRI Anna-Marie Ondaatje 44.875 Q 14 WAL Gemma Frizelle 44.300 Q 15 ENG Hannah Martin 43.700 Q 16 ENG Stephani Sherlock 42.800 Q 17 SA Grace Legote 42.650 Q 18 ENG Mimi-Isabella Cesar 41.150 19 SGP Aiko Tan 38.600 Q 20 SA Chris-Marie Van Wyk 35.200 Q 21 NZ Stella Ebert 34.650 22 IND Meghana Gundlapally 34.600 23 NGA Jade Faulkner 33.800 24 WAL Abigail Hanford 28.100 25 GIB Emma Bosio 23.300 CAN Carmen Whelan

For a full breakdown of results for each athlete and apparatus, please visit the official Commonwealth site. Team final and individual qualification scores can be found here