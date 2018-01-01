Commonwealth Games: Diving – Diving – Women's 10m Platform results
- From the section Commonwealth Games
Diving - Women's 10m Platform Preliminary
|Rank
|Name
|Country
|Result
|1
|Pandelela Rinong Pamg
|MAS
|339.00
|Q
|2
|Jun Hoong Cheong
|MAS
|330.10
|Q
|3
|Melissa Wu
|AUS
|327.20
|Q
|4
|Lois Toulson
|ENG
|324.60
|Q
|5
|Robyn Birch
|ENG
|319.50
|Q
|6
|Meaghan Benfeito
|CAN
|314.75
|Q
|7
|Brittany O'Brien
|AUS
|304.75
|Q
|8
|Teju Williamson
|AUS
|293.80
|Q
|9
|Celina Toth
|CAN
|289.80
|Q
|10
|Caeli McKay
|CAN
|277.70
|Q
|11
|Gemma McArthur
|SCO
|273.15
|Q
|12
|Kimberly Qian Bong
|MAS
|204.20
|Q