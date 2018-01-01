Commonwealth Games: Diving - Women's 1m Springboard
Final
|Rank
|Country
|Name
|Total
|1
|SCO
|Grace Reid
|275.3
|2
|AUS
|Georgia Sheehan
|264
|3
|AUS
|Esther Qin
|252.95
|4
|SA
|Julia Vincent
|247.4
|5
|ENG
|Katherine Torrance
|237.5
|6
|MAS
|Nur Dhabitah Sabri
|235.8
|7
|ENG
|Alicia Blagg
|228.55
|8
|MAS
|Jasmine Lai
|223.2
|9
|MAS
|Kimberly Qian Bong
|220.25
|10
|SA
|Micaela Bouter
|217.25
|11
|SA
|Nicole Gillis
|210.95
|12
|NZ
|Shaye Boddington
|194.5
Qualification
|Rank
|Country
|Name
|Total
|1
|AUS
|Esther Qin
|273.80
|Q
|2
|AUS
|Georgia Sheehan
|263.75
|Q
|3
|SA
|Julia Vincent
|260.95
|Q
|4
|ENG
|Alicia Blagg
|259.90
|Q
|5
|ENG
|Katherine Torrance
|259.55
|Q
|6
|SCO
|Grace Reid
|259.25
|Q
|7
|MAS
|Nur Dhabitah Sabri
|258.60
|Q
|8
|MAS
|Jasmine Lai
|249.20
|Q
|9
|NZ
|Shaye Boddington
|237.95
|Q
|10
|SA
|Nicole Gillis
|231.90
|Q
|11
|SA
|Micaela Bouter
|230.75
|Q
|12
|MAS
|Kimberly Qian Bong
|213.95
|Q
|13
|NZ
|Elizabeth Cui
|198.80
|R
|14
|SRI
|Yashoda De Silva
|117.90
|R