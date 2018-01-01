Commonwealth Games: Diving - Women's 1m Springboard

Final

RankCountryNameTotal
1SCOGrace Reid275.3
2AUSGeorgia Sheehan264
3AUSEsther Qin252.95
4SAJulia Vincent247.4
5ENGKatherine Torrance237.5
6MASNur Dhabitah Sabri235.8
7ENGAlicia Blagg228.55
8MASJasmine Lai223.2
9MASKimberly Qian Bong220.25
10SAMicaela Bouter217.25
11SANicole Gillis210.95
12NZShaye Boddington194.5

Qualification

RankCountryNameTotal
1AUSEsther Qin273.80Q
2AUSGeorgia Sheehan263.75Q
3SAJulia Vincent260.95Q
4ENGAlicia Blagg259.90Q
5ENGKatherine Torrance259.55Q
6SCOGrace Reid259.25Q
7MASNur Dhabitah Sabri258.60Q
8MASJasmine Lai249.20Q
9NZShaye Boddington237.95Q
10SANicole Gillis231.90Q
11SAMicaela Bouter230.75Q
12MASKimberly Qian Bong213.95Q
13NZElizabeth Cui198.80R
14SRIYashoda De Silva117.90R

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